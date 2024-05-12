Saç baş yolduran Big Mac endeksi. Hakan Kara TL'nin alım gücündeki erimeyi tek grafikle açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Saç baş yolduran Big Mac endeksi. Hakan Kara TL'nin alım gücündeki erimeyi tek grafikle açıkladı
Merkez Bankası faiz kararları, enflasyon, dövizdeki hareketlilik ve daha bir çok konuda kritik açıklamalar yapan Prof. Hakan Kara paylaştığı bir grafikle son yıllarda Türkiye'nin geldiği durumu anlattı.

Merkez Bankası eski Başekonomist Prof. Dr. Hakan Kara'dan Türkiye'deki alım gücünün ne kadar düşüğünü anlatan bir paylaşım geldi. Bu kez herkesin anlayacağı dilden konuşan ünlü Ekonomist Prof. Hakan Kara Big Mac Endeksi'ni paylaştı.

Hakan Kara diğer ülkeler ile Türk lirasının alım gücü arasındaki farkı anlatmak için Big Mac Endeksi tablosunu paylaştı.

Tabloda hemen hemen tüm ülkelerde satılan Big Mac'i dolar ile satın alan diğer ülkeler ile Türkiye'de satılan Big Mac fiyatının arasında 2023 yılı itibariyle uçum olduğu görünüyor.

The Ekonomist'in 1986 yılından bu yana her yıl hazırladığı Big Mac endeksleri arasında 2023 yılı endeksinde Türkiye'nin dünya ortalamasını fersah fersah geçtiği ve Türk lirasının belirgin şekilde düştüğü göze çarpıyor.

hakankara.jpg

İlgili Haberler
Yastık altı altında büyük tehlike. Bakan Şimşek 'kota' dedi Hatice Kolçak uyardı
Türkiye'de yetişiyor onlarca ülkeye satılıyor. Dört ayda milyonlarca dolar kazandırdı
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu. Ünlü ekonomi uzmanı duyurdu
Rakıdan sonra biraya da zam geldi. İşte zamlı bira fiyatları
Borsaya tavan yaptıran gelişme. 864 bin 6 kişi arttı
Atilla Yeşilada tüyoyu verdi: 1 yatıran 15 alacak
Son Haberler
Bülent Uygun ve Çağdaş Atan atıldı Spor
Bülent Uygun ve Çağdaş Atan atıldı
'Hitler'i çırak çıkartacak katliamlar'. Erdoğan'dan Gazze açıklaması Gündem
'Hitler'i çırak çıkartacak katliamlar'. Erdoğan'dan Gazze açıklaması
13 dakikada maç bitti Spor
13 dakikada maç bitti
Liderlik el değiştirdi Spor
Liderlik el değiştirdi
Galatasaray kurmayları sıkıntılı Spor
Galatasaray kurmayları sıkıntılı
Alanyaspor taraftarının attığı taş jandarmayı yaraladı. Jandarmanın imdadına Beşiktaş yetişti Spor
Alanyaspor taraftarının attığı taş jandarmayı yaraladı. Jandarmanın imdadına Beşiktaş yetişti