Saç baş yolduran Big Mac endeksi. Hakan Kara TL'nin alım gücündeki erimeyi tek grafikle açıkladı

Merkez Bankası eski Başekonomist Prof. Dr. Hakan Kara'dan Türkiye'deki alım gücünün ne kadar düşüğünü anlatan bir paylaşım geldi. Bu kez herkesin anlayacağı dilden konuşan ünlü Ekonomist Prof. Hakan Kara Big Mac Endeksi'ni paylaştı.

Hakan Kara diğer ülkeler ile Türk lirasının alım gücü arasındaki farkı anlatmak için Big Mac Endeksi tablosunu paylaştı.

Tabloda hemen hemen tüm ülkelerde satılan Big Mac'i dolar ile satın alan diğer ülkeler ile Türkiye'de satılan Big Mac fiyatının arasında 2023 yılı itibariyle uçum olduğu görünüyor.

The Ekonomist'in 1986 yılından bu yana her yıl hazırladığı Big Mac endeksleri arasında 2023 yılı endeksinde Türkiye'nin dünya ortalamasını fersah fersah geçtiği ve Türk lirasının belirgin şekilde düştüğü göze çarpıyor.