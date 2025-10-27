Yaşlanmanın en belirgin göstergelerinden biri olan saç beyazlaması, bilim dünyasında dikkat çekici yeni bir rol üstlendi.

ABD’deki New York Üniversitesi (NYU) Tıp Fakültesi’nde yürütülen çığır açıcı bir araştırmayla, saçın rengini veren kök hücrelerin (melanosit kök hücreleri) kanser riskini azaltmaya yardımcı olan doğal bir savunma mekanizmasının parçası olduğu keşfedildi.

Nature dergisinde yayımlanan bulgulara göre, bilim insanları hasarlı kök hücrelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan ve halk arasında daha az bilinen seno-farklılaşma (seno-differentiation) adı verilen bir mekanizma belirledi.

HASARLI HÜCRELERİ UZAKLAŞTIRAN SİSTEM

Araştırmacılar, stres, radyasyon veya kimyasal maruziyet gibi faktörlerle genetik hasara uğrayan melanosit kök hücrelerinin, potansiyel olarak kanserli hücrelere dönüşmesini engellemek için iki seçenekle karşılaştığını açıkladı. Bu seçeneklerden biri, hücrenin kendini yok etmesi (apoptoz); diğeri ise bu seno-farklılaşma sürecine girmesi oldu.

NYU’daki araştırmayı yöneten Dr. Mayumi Ito, bu farklılaşmanın, hasarlı kök hücrelerin kalıcı olarak saç folikülünden uzaklaştırılmasını tetiklediğini ve böylece potansiyel bir tümör kaynağının vücuttan izole edildiğini ifade etti. Bu uzaklaştırma sürecinin yan etkisi ise saçın rengini kaybetmesi, yani beyazlamasıydı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE ÖNEMLİ UYARI

Saç kök hücreleri alanındaki çalışmalarıyla tanınan Tokyo Tıp ve Diş Hekimliği Üniversitesi’nden Profesör Emi K. Nishimura, bu mekanizmanın vücudun "erken uyarı sistemi" rolünü üstlendiğini belirtti.

Prof. Nishimura, "Bu, kök hücre havuzunun bütünlüğünü korumaya yönelik, yaşlanmayla ortaya çıkan çok güçlü ve doğal bir savunmadır. Vücut, hasarı bir tümör başlamadan çok önce temizlemeyi başarıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bilim insanları, bulguların yanlış yorumlanmaması gerektiği konusunda kesin bir uyarıda bulundu.

nde gelen yaşlanma ve kanser araştırmacılarından, ABD Ulusal Kanser Enstitüsü’nün (NCI) eski direktörü Dr. Norman Sharpless, saç beyazlamasının doğrudan kanseri önlediği anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Dr. Sharpless, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu mekanizma, hasarlı kök hücrelerin kendilerini feda ederek potansiyel tümörleşmeyi önleme çabasıdır. Ancak bu durum, beyaz saça sahip bireylerin kanserden muaf olduğu anlamına gelmez. Bu çalışma, sadece yaşlanma süreçlerinin ve kanser baskılama yollarının beklenmedik bir şekilde iç içe geçtiğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Bu keşif, yaşlanma ve kanser arasındaki karmaşık ilişkiyi anlamada önemli bir adım olarak görüldü ve gelecekteki kanser önleme stratejileri için yeni hedefler belirleyebileceği öngörüldü.