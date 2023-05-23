Saç beyazlaması nasıl durdurulur

Özellikle yaz boyunca sahil kasabalarında kalmayı tercih edenler sık sık kuaföre gitme imkanı bulamadıkları için bu durumdan daha da çok etkileniyor. İşte saçınızı güneş için süpürge etmek yerine, onun parlaklığını gölgede bırakmanızı sağlayacak bitkisel boyalar ve koruyucu reçeteler…

Kızıl, tutturulması en zor saç renklerinden biridir. Ayrıca, bakımı da çok zordur. Eğer yaz sezonu boyunca şehir dışında olacak ve kuaföre gitme fırsatı bulamayacaksanız; kızıl renkli saçlarınızı evde kendi hazırlayacağınız bitkisel bir karışımla boyayabilirsiniz.

İşte tarifi: Bir kâse kına, iki soğan kabuğu, bir tutam defne yaprağı ve bir kaşık siyah çayı iyice karıştırın. Bunları 500 mililitre suyun içinde kaynatın. Süzdükten sonra içine, iki çorba kaşığı zeytinyağı ekleyin. Bu bitkisel boyayı, saçınızda tam dört saat boyunca bekletin. Ardından saçınızı saç tipinize uygun bir şampuanla yıkayıp, hiçbir boya kalıntısı kalmaması için bol suyla iyice durulayın.

LAVANTA ETKİSİ…

Eğer saçlarınız koyu renkliyse, güneşten açılmalarını ve yıpranmalarını engellemek için bir kaşık adaçayı, bir tutam defne yaprağı, bir kaşık çay ve bir kaşık lavantayı karıştırın. Bu karışımı bir litrelik suyun içinde, kısık ateşte 15 dakika boyunca kaynatın. Demledikten sonra süzün ve elde ettiğiniz bu karışımla her banyodan sonra saçlarınızı durulayın.

AVOKADOYLA KORUNMA

Saçlarınızın havuz suyunun klorundan olumsuz etkelenmemesi için olgun bir avokadonun yarısını iyice ezerek krem haline getirin. Bunu bir tatlı kaşığı üzüm çekirdeği yağı, bir çorba kaşığı soya yağı ve bir tatlı kaşığı zeytinyağı ile karıştırın. Ardından, saçlarınızın dibine boya sürer gibi sürün. Saçınızı naylonla ya da streç bir fimle sarın. İki saat kadar beklettikten sonra, uygun bir şampuanla yıkayın.

SARIMSAK

Eğer saçlarınız çok sık beyazlıyorsa; bir adet soğan ve beş diş sarımsağı iyice ezin. Bir yumurta sarısı ve bir çorba kaşığı zeytinyağını ekleyerek, krem kıvamına getirin. Bu karışımı saçlarınıza sürüp, bir saat bekletin. Bu kürü, haftada bir gün uygulayın.

ÖZEL BİTKİSEL BOYA

Eğer saçlarınız siyah ya da koyu kahveyse, kuaförde boya yaptırmaya vakit ya da para bulamadığınızda, onları evde hazırlayacağınız bitkisel bir karışımla kendiniz boyayabilirsiniz.Bunun için birkaç tane yeşil ceviz kabuğunu havanda iyice dövün. Bu kabukları bir litre suyun içinde bir kaşık siyah çayla karıştırın. Karışımı çay demler gibi demlediktensonra, iyice süzün. Hazırladığınız bitkisel boyayı saçlarınıza sürün ve yaklaşık iki saat boyunca bekletin. Ardından da durulayın. Saçlarınız, usta bir kuaförün elinden çıkmış gibi olacaktır.