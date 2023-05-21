Saç derisinin kaşınması sık yaşanılan bir sorundur. Saç deri kaşıntısının pek çok sebebi vardır. Peki, saç deri kaşıntısı neden olur? Saç deri kaşıntısına ne iyi gelir?

Saç derisi kaşıntısı saç dökülmesinden sonra en sık görülen saç sorunlarının başında geliyor. Genellikle kuruluk ve kepek kaynaklı oluşan saç derisi kaşıntısı ciddi bir rahatsızlık veriyor.

Saç derisi kaşıntısını tek bir nedene bağlamak doğru değildir. Çünkü bu kaşıntının pek çok sebebi var.

Saç derisi kaşıntısını önlemek içinse pek çok doğal yöntem bulunuyor. Bu yöntemler kuruluk, kabuklanma ve egzamayı bitiriyor. Saç köklerini güçlendirerek dökülmeyi durduruyor.

SAÇ DERİ KAŞINTISI NEDEN OLUR?

Saç derisi kaşıntısı aynı saç dökülmesi gibi en sık yaşanan saç problemlerinin başında geliyor. Kişiye çok fazla rahatsızlık hissi veren saç derisi kaşıntı pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Saç derisi kaşıntısı seboreik dermatit olarak da adlandırılıyor.

Saç diplerinin aşırı kuruması, kepek gibi birçok sorun saç derisi kaşıntısını artırıyor. Saç derisi kaşıntısının başlıca sebepleri arasında stres, mevsim değişiklikleri, hormonlardaki dalgalanmalar, saçlı deride mayaların artışı, aşırı sıcak su ile saçları yıkamak ya da boya gibi kimyasal işlemlere maruz kalmak yer alıyor.

Saçlı dibi kaşıntısına yol açan diğer nedenler arasında sedef hastalığı, saçlı derinin mantar enfeksiyonları, saç boyası gibi saça uygulanan değişik maddelere bağlı olarak gelişen alerjik temas egzamaları, atopik dermatit, bitlenme, diyabet ve zona gibi sinirleri etkileyen hastalıklara bağlı olarak gelişen nöropatiler ve stres-anksiyete sayılabilir.

Bitmek bilmeyen bir saç derisi kaşıntısı söz konusuyla mutlaka bir uzman desteği almanız öneriliyor. Ancak saç derisi kaşıntısı önlemek, kuruluk, kabuklanma ve egzama sorununu ortadan kaldırmak için pek çok doğal yöntem de bulunuyor.

Bu doğal yöntemler saç köklerini ve derisini onarıyor. Saç kuruluğunu kısa zamanda ortadan kaldırıyor ve saç köklerini güçlendirerek dökülmeyi önlüyor. Saç derisi kaşıntısını önlemek için bu doğal yöntemlere bir şans verebilirsiniz.

SAÇ DERİ KAŞINTISINA NE İYİ GELİR?

Saç derisi sağlığını koruyabilmek için öncelikle beslenme düzeninizi tamamen değiştirmeniz gerekiyor. Sağlıklı, dengeli ve düzenli beslenmeniz gerekiyor. Ayrıca sağlıklı saçlar için mutlaka her gün 8-10 bardak su içmeniz öneriliyor.

Saçlarınızı temizlerken mutlaka içeriği tamamen doğal kimyasallardan uzak bir şampuan tercih etmeniz ve saçlarınızı haftada 2-3 kez ılık su kullanarak yıkamanız öneriliyor.

Saç bakımı ve saç sağlığı denildiğinde akıllara ilk olarak elma sirkesi geliyor. Elma sirkesi hem cilde hem de saçlara çok faydalıdır. Elma sirkesinin içerisinde yüksek oranda asetik asit bulunur. Elma sirkesi, antienflamatuar, antibakteriyel ve antifungal etki gösterir.