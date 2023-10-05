Saç dökülmelerini azaltıyor ve sinirleri yatıştırıyor

Doğada binlerce şifalı bitki bulunuyor. Bunlardan biri de Köpek dili otu. Peki, köpek dili otu nedir vücudumuza ne gibi faydaları var? İşte yanıtı…

Köpek dili otunun Latice ismi Cynoglossum officinale.

Mikropları öldürücü ve yaraların iyileşmesini hızlandırıcı etkiye sahip.

Saç dökülmelerini azaltıyor.

Kasları gevşetici etkileri ile kas ağrılarını dindiriyor.

Hafif yanıklarda ve deri hastalıklarında fayda sağlıyor.

Balgam söktürüyor ve karaciğer hastalıklarına önemli ölçüde iyi geliyor.

Kırmızı renkli ve güzel kokulu çiçekler açan ve 1 metreye kadar boylanabilen otsu bir bitkidir. Çeşitli alkaloitler, zamk, uçucu yağ, tanen ve reçine içerir.

İŞTE FAYDALARI

Karaciğer hastalıklarına iyi gelir.

Hafif yanıklarda ve deri hastalıklarında faydalıdır.

Balgam söktürür.

Sinirleri yatıştırıcı rol oynar.

Kasları gevşetici etkileri ile kas ağrılarını azaltır.

Yaraların iyileşmesini hızlandırıcı etkilere sahiptir.

Saç dökülmesini azaltır.

Mikrop öldürücüdür.



