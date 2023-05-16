Saç dökülmesi toplum içinde sık karşılaşılan bir sağlık problemidir. Saç dökülmesi genetik bir sorun olduğu gibi saçın boya gibi kimyasal işlemlere maruz kalmasıyla da gerçekleşebilir. Peki, saç dökülmesine ne sebep olur? Hangi yağlar saç dökülmesini önler?

SAÇ DÖKÜLMESİNİN SEBEPLERİ NELER?

Stres: Stres, tüm vücudun işleyişini sıkıntıya sokar ve vücuttaki besinlerin dengesizliğine yol açar ki bu da saç dökülmesinin en büyük nedenidir.

Diyet: Saç folikülü vücudun içinden beslenir ve ona ne verdiğimiz, bize sağlıklı veya sağlıksız saçlar vermede çok önemlidir. Biyotin, çinko ve D vitamini eksikliği olan bir diyet saç dökülmesine neden olur.

Kilo kaybı: Aniden çok kilo verdiğimizde, bazı önemli besinleri de kaybedebilir ve saç dökülmesine neden olacak eksiklikler geliştirebiliriz.

Yetersiz beslenme: Yetersiz ve düzensiz beslendiğinizde saçlarınız için gerekli olan vitaminler vücutta eksik kalır. Bu durumda saç kökleri zayıflar ve dökülür.

Yaş: Yaşlandıkça saç kökleri zayıflar ve incelmeye başlar. Bu cinsiyetten bağımsızdır ve hemen hemen herkesi etkiler.

SAÇ DÖKÜLMESİ NASIL OLUR?

Yukarıdaki nedenlerden herhangi biri ile saç folikülü daralmaya ve saç kökleri incelmeye başlar. Bu da saç sağlığının bozulmasına yol açar.

Saç kökleri incelmeye başladıktan bir süre sonra dökülür. Bu sebeple saç köklerini iyi beslemek ve saç tellerini onarmak gerekir. Yeterli beslenme, uygun saç bakımı ve tedaviler ile bu saç dökülmesini sağlıklı bir saça dönüştürebilirsiniz.

HANGİ YAĞLAR SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLER?

KABAK ÇEKİRDEĞİ YAĞI

Kabak çekirdeği yağı, saç büyümesini destekleyen ve saç dökülmesini azaltan antioksidanlar, mineraller ve vitaminler açısından zengindir.

Saç kalınlığını ve yoğunluğunu iyileştirmeye yardımcı olan eşsiz bir amino asit olan cucurbitin içerir. Kabak çekirdeği yağını saç köklerine uygulayarak saç dökülmesini durdurabilirsiniz.

BİBERİYE YAĞI

Biberiye yağı, saç büyümesini destekleyici özellikleriyle bilinir. Saç dökülmesini önlemeye, kafa derisindeki kan dolaşımını uyarmaya ve saç büyümesini desteklemeye yardımcı olan antioksidanlar içerir. Ayrıca saçların erken beyazlamasını önlemede etkili olduğuna inanılır.

ARGAN YAĞI

Argan yağı, argan ağacının yemişlerinden elde edilir ve esansiyel yağ asitleri, antioksidanlar ve E vitamini açısından zengindir. Nemlendirici ve besleyici özellikleriyle bilinir ve saç köklerini güçlendirerek saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olabilir. ve sağlıklı saç büyümesini teşvik etmek.

ÇÖREK OTU YAĞI

Çörek otu yağı yapısında çinko, demir, kalsiyum, selenyum ve magnezyum gibi mineralleri; A, C, B1 ve B6 gibi son derece önemli vitaminleri içeriyor. Çörek otu yağı içeriği sayesinde saçların güçlenmesini sağlıyor ve saç dökülmesi sorunuyla mücadele ediyor.

Dökülmeye iyi gelen yağlar kategorisinde bulunan çörek otu yağı, saç dökülmesini engelliyor. Ayrıca saç diplerinde meydana gelen kuruluk ve pul pul dökülme gibi sorunları ortadan kaldırıyor.

Düzenli kullanımda saç ömrünü uzatan ve harika bir gürlük sağlayan çörek otu yağı cilt üzerindeki lekelenmelerin de giderilmesine de yardımcı oluyor.

ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağı, kafa derisi enfeksiyonlarını, kepeği ve saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olabilecek doğal bir antiseptiktir.

Saç dökülmesine neden olabilen kafa derisindeki bakteri ve mantarlarla savaşmaya yardımcı olabilecek antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. Ayrıca kafa derisi üzerinde soğutma etkisi vardır, bu da tahrişi ve iltihaplanmayı yatıştırmaya yardımcı olabilir.