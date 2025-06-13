Saç dökülmesine son! Uzmanlardan besin formülü

Sağlıklı, parlak ve hızlı uzayan saçlar, sadece estetik bir hedef değil, aynı zamanda genel sağlığın bir yansıması.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, doğru beslenmenin saç sağlığını doğrudan etkilediğini ortaya koydu.

Demir, çinko, omega-3 ve biotin gibi besin öğeleri, saç köklerini besleyerek dökülmeyi azaltıyor ve saçların daha güçlü uzamasını sağladı.

Peki, hangi besinler saç sağlığını destekledi? Uzmanlar, sofranızdan eksik etmemeniz gereken besinleri sıraladı.

BESLENMENİN SAÇ SAĞLIĞINA ETKİSİ

İngiltere merkezli Britanya Diyetisyenler Birliği (BDA) sözcüsü ve diyetisyen Claire Thornton-Wood, dengeli bir beslenme düzeninin saç sağlığı için kritik olduğunu vurguladı.

Thornton-Wood, “Saçlar, vücudumuzun ‘temel’ organları arasında yer almıyor. Bu nedenle, besin eksikliği durumunda vücut, hayati organlara öncelik veriyor ve saçlar besinsiz kalabiliyor” dedi.

Araştırmalar, vitamin ve mineral eksikliklerinin saç dökülmesine ve zayıf saç tellerine yol açabileceğini gösterdi.

Örneğin, Dermatology and Therapy dergisinde yayımlanan bir çalışma, demir ve çinko eksikliklerinin saç dökülmesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

SAÇ SAĞLIĞI İÇİN ÖNE ÇIKAN BESİNLER

Uzmanlar, saç sağlığını destekleyen besinlerin başında protein, demir, çinko, omega-3 yağ asitleri ve biotin gibi B vitamini türlerini sıraladı.

İşte bilimsel araştırmalarla desteklenen ve saçlarınızı güçlendirecek besinler:

YUMURTA: PROTEİN VE BİOTİN DEPOSU

Yumurta, saç sağlığı için en güçlü besinlerden biri. İçerdiği yüksek kaliteli protein, saç foliküllerinin yapı taşı olan keratin üretimini destekledi. Ayrıca biotin (B7 vitamini) açısından zengin olan yumurta, saç dökülmesini azalttı.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’nda beslenme uzmanı olan Dr. Walter Willett, “Biyotin eksikliği nadir olsa da, yeterli biotin alımı saç tellerinin güçlenmesine katkı sağlıyor” dedi.

Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology’de yayımlanan bir çalışma, biotin takviyesinin saç dökülmesini azalttığını ve saç yoğunluğunu artırdığını gösterdi.

SOMON VE YAĞLI BALIKLAR: OMEGA-3 İLE SAÇ DERİSİ SAĞLIĞI

Somon, uskumru ve ringa balığı gibi yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri, D vitamini ve selenyum açısından zengin.

İngiltere’deki King’s College London’dan trikolog Dr. Anabel Kingsley, omega-3’ün saç derisi sağlığını desteklediğini ve saç köklerini beslediğini belirterek, “Omega-3, saç derisindeki iltihabı azaltarak saç dökülmesini önleyebilir” dedi.

Yapılan bir klinik çalışma, omega-3 takviyesi alan kadınlarda saç yoğunluğunun %34 arttığını ortaya koydu.

ISPANAK VE KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER: DEMİR VE A VİTAMİNİ

Ispanak, demir, A vitamini, folik asit ve C vitamini açısından zengin bir besin. Demir eksikliği, özellikle kadınlarda saç dökülmesinin yaygın nedenlerinden biri.

Londra’da saç ve kafa derisi uzmanı olan Kate Holden, “Demir, saç foliküllerine oksijen taşınmasında kritik bir rol oynadı. Eksikliği, saçların incelmesine ve dökülmesine yol açabilir” dedi.

Journal of Korean Medical Science’te yayımlanan bir araştırma, demir eksikliği anemisi olan bireylerde saç dökülmesinin yaygın olduğunu doğruladı. Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, C vitamini içeriğiyle demir emilimini de artırdı.

KURUYEMİŞLER VE TOHUMLAR: ÇİNKO VE E VİTAMİNİ

Badem, ceviz ve kabak çekirdeği, çinko ve E vitamini açısından zengin. Çinko, saç foliküllerinin onarımını desteklerken, E vitamini saç tellerini oksidatif strese karşı korudu.

ABD’deki Cleveland Clinic’ten dermatolog Dr. Wilma Bergfeld, “Çinko eksikliği, saç dökülmesiyle bağlantılı en yaygın mineral eksikliklerinden biridir” dedi.

International Journal of Trichology’de yayımlanan bir çalışma, çinko takviyesinin saç dökülmesini %30 oranında azalttığını gösterdi.

TATLI PATATES: A VİTAMİNİ İLE PARLAK SAÇLAR

Tatlı patates, beta-karoten içeriğiyle A vitamini üretimini destekliyor. A vitamini, saç derisindeki sebum üretimini teşvik ederek saçların nemli ve parlak kalmasını sağladı.

Beslenme uzmanı Dr. Yeşim Özcan, “A vitamini eksikliği, kuru ve kepekli bir saç derisine yol açabilir” dedi.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, A vitamini açısından zengin besinlerin saç büyüme hızını artırabileceğini gösterdi.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Saç sağlığı için sadece besin tüketimi değil, yaşam tarzı da önemli.

ABD’deki Mayo Clinic’ten dermatolog Dr. Dawn Davis, yeterli su tüketiminin saç derisini nemlendirdiğini ve saç köklerini desteklediğini belirtiyor. “Günde 2-3 litre su içmek, saçların nem dengesini korur” dedi.

Ayrıca, aşırı şeker ve tuz içeren işlenmiş gıdalardan kaçınmak, saç sağlığını korumak için kritik. Dr. Özcan, “Şeker ve tuz, saç köklerine zarar verebilir ve saçların kırılganlaşmasına neden olabilir” uyarısında bulundu.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR NE DİYOR?

Demir ve Saç Dökülmesi: Dermatology and Therapy’de yayımlanan bir çalışma, demir eksikliğinin özellikle vejetaryenler ve adet gören kadınlarda saç dökülmesini tetiklediğini gösterdi.

Omega-3 ve Saç Yoğunluğu: Journal of Cosmetic Dermatology’de yayımlanan bir araştırma, omega-3 takviyesinin saç yoğunluğunu artırdığını doğruladı.

Biyotin ve Saç Sağlığı: Yapılan bir klinik çalışma, biotin takviyesinin saç dökülmesini azalttığını ve saç tellerini güçlendirdiğini ortaya koydu.

BESLENME İLE SAÇLARINIZI GÜÇLENDİRİN

Saçlarınızın hızlı uzaması ve güçlü kalması için dengeli bir beslenme şart. Yumurta, somon, ıspanak, kuruyemişler ve tatlı patates gibi besinleri düzenli olarak tüketerek saç sağlığınızı destekleyebilirsiniz.

Uzmanlar, saç dökülmesi sorununuz devam ederse bir dermatolog veya diyetisyene danışmanızı önerdi.

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla, hayal ettiğiniz parlak ve gür saçlara kavuşmanız mümkün olduğu bildirildi.