Saç ekimi için gelip hayatını kaybetmişti! O İngiliz ile ilgili çarpıcı gerçekler

Geçtiğimiz haftalarda saç ekimi yaptırmak için İngiltere'den İstanbul'a gelen İngiliz vatandaşı M.L., operasyon hazırlıkları sırasında aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İngiliz vatandaşıyla ilgili olarak başlatılan soruşturmada kesin ölüm nedeni ile ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan araştırmalar devam ediyor. Henüz belirlenemedi. Saç ekimi için başvurduğu Klinik kaynakları İngiliz Vatandaşı M.L.'ye tıbbi sürecin bu aşamasında herhangi bir cerrahi müdahale yapılmadığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, M.L.'nin şahsi eşyaları arasında etiketsiz ve reçetesiz üç farklı ilaç kutusu bulundu. Yapılan ilk incelemelerde bu kutularda, etiketsiz ve reçetesiz vücut geliştirme ilaçları gibi maddeler içeren vücut geliştirme takviyelerinin olduğu iddia edildi.

Tıbbi uzmanlar, söz konusu maddelerin bazı bireylerde kardiyovasküler sistemi zorlayarak kalp ritminde bozulmalara ve dolaşım sistemi bozukluklarına yol açabileceğini ifade ediyor. Ancak ilaçların ölümle doğrudan bağlantısının bulunup bulunmadığı, adli tıp incelemesinin ardından netlik kazanacak.

İngiliz vatandaşı M.L.'nin saç ekimi için başvurduğu özel klinik yetkilileri, hastanın ailesine duydukları saygı nedeniyle detaylı açıklama yapmama kararlarını sürdürdüklerini belirtti. Ancak, kamuoyunda yer alan "operasyon sonrası ölüm" yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden klinik yetkilileri "ölümün operasyon öncesinde gerçekleştiğini" hatırlatarak, tüm süreçlerde gerekli protokollere eksiksiz şekilde uyulduğunu vurguladı. Klinik, asılsız iddialarla gündem oluşturma çabalarına dahil olmayacaklarını ve hasta güvenliğinin daima öncelikleri olduğunu da özellikle belirtti.

Klinik yetkilileri ayrıca Soruşturma kapsamında elde edilen sağlık beyan formuna göre, M.L.'nin herhangi bir kronik hastalık ya da düzenli ilaç kullanımı bildirmediğinin ortaya çıktığını ifade etti. Yetkililer Hastanın ailesi de etiketsiz kaçak ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmadıklarını beyan etti. Bu durum, ilaçların hasta tarafından gizli tutulmuş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Hastanın cenazesinin halen Türkiye'de olduğu ve en kısa sürede İngiltere'ye gönderileceği bildirildi.

Olayla ilgili adli soruşturma titizlikle sürdürülüyor.