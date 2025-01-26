Saç ekimi için gitti, hayatı altüst oldu! 'Önlem alınmadı' iddiası

Bursa'da yaşayan Emrah Karadeniz (39), saç ektirmek için Nilüfer ilçesindeki bir estetik merkezine gitti. Aldığı seansta saç ekimi tutmayan Karadeniz'i, estetik merkezi tekrar çağırarak bir seans daha uyguladı. Saçın tutmamasının önüne geçmek için Karadeniz'e ozon tedavisi yapıldı. İddiaya göre işlem sırasında kulaklarda basınç oluşmasının önüne geçmek için kullanılan kulak tıkacı Karadeniz'e takılmadı. İşlem devam ederken Karadeniz, kulağından bir ses geldiğini söylese de operatör tarafından ‘bunları hissetmeniz normal' denilerek işleme devam edildi. Yapılan işlemin ardından 10 gün sonra kulaklarında çınlama sesi yankılanan Karadeniz, bir kulak burun boğaz uzmanına göründü. Yapılan testlerde Karadeniz'in kulak zarının patladığı ortaya çıktı.

“YAVAŞ YAVAŞ VERİRİZ”

İşleme girmeden önce sağ kulağından daha önce kulak zarı yırtıldığı için operasyon geçirdiğini söyleyen Karadeniz'e estetik merkezi doktoru “yavaş yavaş veririz” ifadelerini kullandı. İşlem hakkında bilgi verilmediğini söyleyen Karadeniz, “2024 yılında ilk olarak estetik merkezine gittim, orada bir kere ekim yapıldı. Ekim tutmayınca ben şikayet ettim, ikinci kez çağırdılar. Görüldüğü üzere çok da başarılı geçmedi. Saçtan ziyade büyük bir sağlık problemiyle karşılaştım. Kulak zarım delindi.

Saça iyi geliyor diye ikinci seanstan sonra bana ozon kapsülü içerisinde hava verdiler. Hoca kulaklarında bir problem var mı diye sorduğunda 2012 yılında sağ kulağımdan operasyon geçirdiğimi söyledim. Esnaf ağzıyla ‘yavaş yavaş' veririz diye geçiştirdi. Güvenlik ekipmanı olarak kulak tıkacı veriyorlarmış fakat bana verilmedi. Belki verilseydi ben bunları yaşamayacaktım. Ben işlem sırasında kulağımdan ses geldiğini duydum. Cihazı kullanan operatöre bunu bildirdiğimde ‘ilk kez girenler basınç hissedebilir' yanıtını aldım. Öyle deyince işleme devam ettik. İşlemden sonra kulağımda basınç hissi hissedebileceğim söylendi. Dediği gibi de oldu ama basınç hissi kalkar kalkmaz benim kulaklarımda çınlama başladı. Hemen kulak burun boğaz uzmanına gittim. Ameliyat olmadığım diğer sağlam olan kulağımın zarının patladığını söyledi” şeklinde konuştu.

HAYATI ALT ÜST OLDU

Yaşadığı kulak çınlamasının herhangi bir tedavisi olmadığını öğrenen Karadeniz, “Her iki kulağım da çınlıyor, daha önce ameliyat geçirdiğim kulağım daha şiddetli çınlıyor. Bunun henüz tedavisi yokmuş. Bununla yaşamayı öğreneceksin dediler. Hayatım alt üst oldu. Hiçbir şeye odaklanamıyorum, uyku uyuyamıyorum. Yemek bile yemeye dikkat ediyorum çünkü tatlı tuzlu yediğimiz zaman kan basıncı artıyor, bu da çınlamayı daha da şiddetlendiriyor. Gürültülü ortamlarda bulunamıyorum, ses yankı yapıyor” dedi.

“BANA SAĞLIĞIMI GERİ VERSİNLER”

Yaşadığı durumu yargıya taşıdığını belirten Karadeniz, “Hastane ile görüştüm, beni kendi doktorlarına götürdüler. Kendi doktorları da günümüzde çaresi olmadığını söyledi. Ben de yargı sürecini başlattım. Bana komik bir teklifleri oldu, ‘saç ekimi için ödediğim ücreti geri verelim sen de davadan vazgeç' denildi. Konudan çok uzaklar, konu parayla alakalı değil. Bana sağlığımı geri versinler benim dileğim bu” ifadelerini kullandı.