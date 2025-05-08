Saç ekiminde başarısının sırrı! İşin uzmanları açıklıyor

Saç ekimi, dünya genelinde milyonlarca insanın saç dökülmesi sorununa kalıcı bir çözüm olarak başvurduğu popüler bir yöntem. Ancak, işlemin başarısı sadece cerrahi tekniklere değil, sonrasında uygulanan bakım süreçlerine de bağlı.

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar ve uzman görüşleri, saç ekimi sonrası uygulanan masajın, saç köklerinin tutunma oranını artırabileceğini ve daha sağlıklı saç büyümesini destekleyebileceğini ortaya koydu. Peki, bu masaj nasıl yapılmalı ve ne zaman başlanmalı? İşte detaylar…

MASAJIN BİLİMSEL TEMELİ: KAN DOLAŞIMI VE SAÇ KÖKLERİ

Saç ekimi sonrası masaj, saç derisindeki kan dolaşımını artırarak saç köklerinin ihtiyaç duyduğu oksijen ve besin maddelerine daha kolay ulaşmasını sağladı.

İngiltere’de bulunan Trichological Society üyesi ve saç restorasyonu uzmanı Dr. Bessam Farjo, “Saç kökleri, kan yoluyla beslenir. Masaj, saç derisindeki mikrosirkülasyonu iyileştirerek foliküllerin güçlenmesine katkıda bulunur. Bu, özellikle ekim sonrası ilk aylarda kritik bir öneme sahip” dedi.

Journal of Cosmetic Dermatology dergisinde yayımlanan bir çalışma, saç ekimi sonrası 4-6 hafta arasında başlanan hafif masaj uygulamalarının, saç köklerinin tutunma oranını %15’e kadar artırabileceğini gösterdi.

Araştırma, masajın saç derisindeki kollajen üretimini teşvik ederek yara iyileşmesini hızlandırdığını ve saçların daha hızlı uzamasına olanak sağladığını belirtti. Ancak, uzmanlar masajın doğru zamanda ve uygun tekniklerle yapılmasının önemine vurgu yaptı.

UZMANLAR NE DİYOR?

Ekim sonrası ilk iki hafta, saç kökleri henüz tam yerleşmediği için çok hassas bir dönem. Bu nedenle masaj, ancak doktor kontrolünde ve genellikle 3-4 hafta sonra başlamalı. Aşırı baskı, yeni ekilen köklere zarar verebilir.

Uluslararası Saç Restorasyonu Cerrahisi Derneği (ISHRS) üyesi Dr. Hamidreza Khorasani ise masajın sadece fiziksel faydalar sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda hastaların psikolojik rahatlamasına da katkıda bulunduğunu ifade ederek, “Masaj, stresi azaltarak kortizol seviyelerini düşürebilir. Yüksek kortizol, saç dökülmesini tetikleyici bir faktör olduğu için, masaj dolaylı yoldan saç sağlığını destekler” dedi.

MASAJ NASIL YAPILMALI?

Uzmanlar, saç ekimi sonrası masajın mutlaka bir doktorun yönlendirmesiyle yapılması gerektiğini vurguladı.

İşte önerilen adımlar:

Zamanlama: Masaj, genellikle saç ekiminden 3-6 hafta sonra, saç derisindeki yaralar tamamen iyileştiğinde başlamalı. İlk haftalarda masaj yapılması, köklerin yerinden oynamasına neden olabilir.

Teknik: Parmak uçlarıyla nazik, dairesel hareketlerle 5-10 dakika boyunca masaj yapılmalı. Aşırı baskıdan kaçınılmalı ve cilt tahriş edilmemeli.

Ürün Kullanımı: Masaj sırasında doktor tarafından önerilen nemlendirici losyonlar veya esansiyel yağlar kullanılabilir. Bu ürünler, saç köklerini besler ve masajın etkisini artırır.

Temizlik: Masaj öncesi ellerin ve kullanılacak araçların temiz olması, enfeksiyon riskini azaltmak için kritik.

YANLIŞ UYGULAMALARIN RİSKLERİ

Ancak, masajın bilinçsizce yapılması ciddi sorunlara yol açabilir. Saç Ekimi Bölümü’nden uzmanlar, erken dönemde yapılan masajın saç köklerine zarar verebileceği ve enfeksiyon riskini artırabileceği konusunda uyararak, “Masaj, uzman gözetiminde yapılmazsa, ekim bölgesinde ödem, iltihap veya kök kaybı gibi komplikasyonlara neden olabilir” dedi.

PRP VE MEZOTERAPİ İLE KOMBİNASYON

Bazı klinikler, masajı PRP (Platelet Rich Plasma) ve mezoterapi gibi ek tedavilerle birleştirerek daha etkili sonuçlar elde ediyor. PRP, hastanın kendi kanından elde edilen trombositlerin saç derisine enjekte edilmesiyle saç köklerini güçlendirdi. Estethica Saç Ekimi Merkezi’nden uzmanlar, “PRP ile masaj kombinasyonu, saç büyüme hızını %20’ye kadar artırabilir” iddiasında bulundu.

HASTA DENEYİMLERİ VE SONUÇLAR

Saç ekimi yaptıran hastalar arasında masaj uygulayanlar, sonuçlardan genellikle memnun.

Doktorumun önerdiği masaj programını 4. haftadan itibaren uyguladım. Altıncı ayda saçlarım beklediğimden daha gür ve sağlıklı çıktı.

BİLİNÇLİ MASAJ, BAŞARILI SONUÇLAR

Saç ekimi sonrası masaj, bilimsel veriler ve uzman görüşleriyle desteklenen, etkili bir bakım yöntemi olarak öne çıktı. Ancak, masajın doğru zamanda, uygun tekniklerle ve doktor kontrolünde yapılması şart.

Saç ekimi düşünenler için, uzman bir merkez seçmek ve bakım önerilerine uymak, hayal edilen gür ve doğal saçlara ulaşmanın anahtarı.