Saç ektirenlerin dikkatine

Saç ekiminde doğal görünüm nasıl olmalı? İşte ayrıntılar...

KAYNAK: İHA
Saç ektirenlerin dikkatine

Saç ekim uzmanı Dr. Levent Acar, doğal sonuçlar elde etmenin yolları hakkında bilgiler verdi. Dr. Acar, “Saç ekiminde ilk aşama, doktorun hasta hakkında bilgi toplaması olmalıdır. Bunlar; eski fotoğraflar, saç modelleri, saçın yönü, tarama yönü gibi bilgileri içermektedir. Tüm bu bilgiler, doğal görünümlü bir saç elde edebilmek için işe yarayacaktır” dedi.

Kanal açma işleminin de doğal bir görünüm elde etmek için olmazsa olmaz adımlardan olduğunu dile getiren Dr. Levent Acar, şunlara dikkat çekti:

“Kanalların yoğunluğu, dağılımı ve yönü, gelecekteki saç uzamasını önemli ölçüde etkileyecektir. Hepsinin mikroskobik bir hassasiyetle kalibre edilmesi gereklidir. Kanalların açısı ve yönü, doğal saçın uzama açısıyla aynı hizada olmalıdır.”

SAÇ ÇİZGİSİ KİŞİYE ÖZEL OLMALI

Saç ekimi sırasında kanal açmak için kullanılan bıçakların da çok önemli olduğunu belirten Dr. Levent Acar, “Doktor, saç derisindeki yaralanmayı azaltmak için kesmeyi en aza indirmeye çalışır. Aynı zamanda saç ekimi operasyonu için en iyi aletleri kullanarak hastanın duyacağı acı hissini en aza indirmeyi hedefler. Biz, ekim kalemini bu iş için en iyi araç olarak görüyoruz. Yetenekli bir saç ekimi cerrahı, her hasta için saç çizgisini kişiye göre dizayn edecektir” şeklinde konuştu.

DOĞAL UZAMAYI TAKLİT ETMEK

Dr. Levent Acar, “Dikkate alınması gereken diğer bir konu da, yoğunluğu en üst düzeye çıkarmak için ön saç çizgisine yumuşak tekli saç kökleri yerleştirilmesi ve ardından arkalarına birden fazla saç kökü yerleştirilmesidir. Buradaki fikir, saç uzamasının doğal modelini taklit etmektir” dedi.
Dr. Acar, Cosmedica Saç Ekim Kliniği'nde farklı saç kökleri ve cilt tipleri için özel cerrahi mikro bıçaklar kullandıklarını da ifade ederek, “Bu bıçakların her biri farklı genişlikler, kalınlıklar ve uzunluklara sahip. Kesilerin yönü ve açısı doğal ve yoğun bir görünüm oluşturur. Mikro bıçakların şekli (keski, ok) ve malzemesi (çelik, safir, elmas ve seramik) konsültasyon sırasında hastanın özel ihtiyaçlarına göre seçilir” diye konuştu.

İHA

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