Saç ektirmeyi düşünenler dikkat. Sizin de başınıza gelebilir. Mahkemeden flaş karar

İstanbul’da avukat Burakhan Meydan 13 Nisan 2021 tarihinde saç ekimi yaptırmak için özel bir kliniğe gitti. 8 saatlik bir sürecin ardından yaklaşık 3 bin 600 greft saç kökü ense bölgesinden alınarak kafanın üst bölgesine ekildi.

Avukat Meydan ekim öncesi ve sonrası tüm adımları takip etti. Ancak işlemden bir ay sonra Meydan, ekim merkezine fotoğraflarını atarak iyi olmadığını söyledi. Çalışanlar ise zamanla daha iyi olacağını söyledi.

10 ay sonra saçında yine değişim olmayan Burakhan Meydan, saç ekim merkezine tekrar gitti. Yapılan testler doğrultusunda olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi.

Meydan’a tekrar bir saç ekimi teklif edildi. Burakhan Meydan, bu teklifi kabul etmeyerek saç ekimi için ödediği miktarın iadesini talep etti.

Meydan'ın, parasını almak için Gölcük İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'na yaptığı başvuru reddedildi. Koceli’nde yaşayan MeydanKocaeli 1. Tüketici Mahkemesi’ne dava açtı.

SAÇ EKİM MERKEZİ SİGARA KULLANMASINA BAĞLADI

Saç ekim merkezi dilekçesinde hastanın işlem sonrası sigara kullanmaması konusunda uyarılmasına rağmen tıbbi incelemeler sonrasında Meydan’ın sigara kullanımına bağlı nekroz komplikasyonuna rastlandığı, bunun da özellikle sigara kullanımı nedeniyle kalp damar sorunlarına sebebiyet verecek şekilde meydana gelen bir komplikasyon olduğu anlatıldı.

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR

Mahkeme, davalı tarafın davacıya vermiş olduğu hizmetin ayıplı olduğunu vurgulayarak saç ekimi yapılan bölgede saçın mevcut olmadığını belirtti. Mahkeme, saç ekim merkezinin; işlem için ödenen 8 bin liranın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Burakhan Meydan’a iade etmesine karar verdi.