Saç kremleri şampuandan sonra uygulanarak saçların kolay taranmasını saçlar. Peki, saç kremi nasıl kullanılır? Saç kreminin saça faydaları neler?

Saç kremleri saçın kolay taranmasını sağlar ve saçların daha canlı görünmesine yardımcı olur.

Sağlıklı, canlı ve güçlü saçlara sahip olmanın yolu saç köklerinin sağlıklı olmasından geçiyor. Ancak saçlarınızı temizlerken yaptığınız bazı hatalar saçlara kökten uca zarar vererek pek çok saç probleminin ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Saç kremleri özellikle şampuandan sonra saçlara nem ve parlaklık vermek için sıklıkla kullanılıyor. Saç kremlerini doğru uygulamamak saçlarınıza farkında olmadan çok büyük zarar vermenize sebep oluyor.

SAÇ KREMİ FAYDALARI NELER?

Saç temizleme işlemi sırasıyla şampuan, saç kremi, durulama ve duş sonrasında saç bakım serumlarını uygulayarak yapılır. Özellikle saç kremi şampuandan sonra sıklıkla kullanılır.

Piyasada saçların ihtiyacına göre çeşitli saç kremleri bulunur. Saç kremleri genellikle saçlara nem depolamak ve saçlara doğal bir ışıltı kazandırmak için kullanılır.

Saç kremleri saçın kolay taranmasına sağlar. Saç uçlarına esneklik kazandırır. Saçlara nem depoladığı için dış etkenlere karşı güçlü hale getirir ve saçların kırılmasını engeller. Saç kremleri saçların kabarmasını ve elektriklenmesini de önler. Bu özelliği ile kıvırcık ve kabarık saçlılar için harikadır.

Saç kremlerinin saça pek çok faydası olsa da doğru kullanılmadığında saçlar için ciddi bir tehlike oluşturabilir. Saç kremleri saçları onarmak ve kırılmalarını önlemek amacıyla kullanılır.

Ancak doğru bir şekilde uygulanmadığında pek çok saç problemi ile karşı karşıya kalmanıza sebep olur. Saç kreminin yanlış kullanımı saç dökülmesi, aşırı yağlanma gibi sorunları ortaya çıkarır.

Saç sağlığı uzmanları saç kremini doğru uygulamadığınızda harcadığınız tüm parayı çöpe attığınızı vurguladı.

Saç uçlarını geniş dişli bir tarak veya ıslak fırçayla fırçalamazsanız, saç kreminizden tam olarak yararlanamazsınız. Yaptığınız bu hata saç kremi kullansanız da duştan çıktıktan sonra saçlarınızın çok zor açılmasına sebep olabilir.

SAÇ KREMİ NASIL KULLANILIR?

Genellikle saçlarınızı şampuanla yıkadıktan sonra saç kremini saç uçlarına uygularsınız ve 10-15 dakika kadar bir bekleme süreniz bulunur. Daha sonra saçlarınızı durularsınız ve banyodan çıkarsınız. Ancak bu uygulama saç kreminden yüzde 100 verim almanızın önüne geçer.

Saç uzmanları saç tipiniz ne olursa olsun, saç kremini saça dağıtmak için duşta geniş dişli bir tarak veya ıslak bir fırça bulundurmanız gerektiğinin altını çiziyor.

Duşa girip saçınızı yıkayıp kremlerseniz ve parmaklarınızı kullanarak her yerine saç kremi sürerseniz, saçınızın her bir teline saç kremi süremeyeceksiniz.

Saç kreminin saçın tamamına dağılmasını sağlamanın yolu, geniş taraklar kullanmak. Duşta o geniş dişli tarağı alacaksınız ve kremi dağıtacaksınız. Bu sayede saç kremini her yere taşıyacaksınız.

SAÇ KREMİ ZARARLARI NELER?

Saç kremlerini asla saç köklerine uygulamamanız gerekir. Saç köklerine uygulanırsa kökleri yıpratır ve saç dökülmesine neden olur. Saç bakımında bakım teknikleri ve kullanılan malzeme önemlidir.

Saç bakım kremleri çok sık uygulanırsa saçlarda aşırı yağlanma yapabilir. Saç bakım kremi uyguladıktan sonra mutlaka durulanmalıdır. Saç köklerine uygulanması saçlı derinin yağ dengesini bozar ve gözenekleri tıkar.