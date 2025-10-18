Olay, İskenderun ilçesindeki Savaş Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri henüz öğrenilemeyen iki kadın henüz bilinmeyen bir sebeple cadde ortasında yüksek sesle küfürleşerek tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, bir iş yerine taşındı. Burada bulunan başka bir kadına da saldıran bu kişiler, birbirlerine saçlarını çekerek saldırmaya devam etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Araya girerek kavgayı ayırmaya çalışan ancak başarılı olamayan çevredeki esnaf ve vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri de kavga eden kadınları ayırmakta zorlandı. Uzun uğraşlar kelepçe takılan ve alkollü olduğu düşünülen kadınlar, gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.