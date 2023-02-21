Yıpranarak zamanla dökülen saç telleri için uzmanlar pek çok saç bakım yöntemini öneriyor. Saç tellerini yıpranan kişiler doğru saç bakım yöntemlerini araştırıyor. Peki, saç tellerine ne iyi gelir? Saç tellerini güçlendirmek için ne yapmak gerekir?

Saç telleri zamanla yıpranabilir. Yıpranan saç telleri cansız ve mat görünür. Ayrıca zamanla koparak dökülme gibi sorunlarla karşı karşıya kalırsınız. Sağlıklı, güçlü ve kalın saç tellerine sahip olabilmek için bazı kurallara dikkat etmeniz gerekir.

SAÇ TELLERİNE NE İYİ GELİR?

Saç telleri yapısı gereği çok hassastır. Yanlış bakım uygulamaları, mevsim geçişleri ya da düzensiz beslenme gibi birçok faktör saç sağlığını doğrudan etkiler.

Saç telleri zayıfladıkça da dökülmeler meydana gelir. Sağlıklı saç tellerine sahip olmak için uygulamanız gerekenleri bu yazımızda bulabilirsiniz.

Saçlarınızı korumak ve saç tellerini güçlendirmek için doğal içerikli şampuanlar kullanmanız önerilir. Saç tipine uygun ve saçlarınıza zarar vermeyen bu şampuanlarla saç tellerinizi daha güçlü hale getirebilirsiniz.

Doğal içerikli bitkisel şampuanlar saçlarınız için daha faydalı olur. İçeriği sayesinde saçlarınızı besler ve dış etkenlere karşı korur.

Saçlarınızı sürekli fön ile kurutuyorsanız ya da ısı ile şekillendiriyorsanız saç tellerinin aşırı kurmasına sebep olabilirsiniz.

Kuruyan ve nemsiz kalan saç telleri çok kolay kırılır. Cansız ve sağlıksız görünür. Saç tellerinin sağlığını korumak istiyorsanız ısı uygulamayı tamamen azaltmanız önerilir.

Hindistan cevizi yağı saç tellerini onarır ve kalınlaştırır. Saç tellerine ihtiyacı olan nemi verir. Daha esnek ve dayanıklı olmasına yardımcı olur. Hindistan cevizi yağını hafta 2-3 kez saçlarınızın boy ve uçlarına uygulayarak saçlarınızı besleyebilir ve koruyabilirsiniz.

Saçlarınızın pürüzsüz görünmesi için düzenli olarak kestirin. Saçları çok fazla şekillendirme saçlara ısı vermek saçın doğal dokusuna zarar verir ve saç uçlarında kırıkların oluşmasına sebep olur.

Saç kırıklarından kurtulmak için her 6-8 haftada bir saçınızı kesin. Saçlarınızı düzenli kestirmek daha sağlıklı uzamasına yardımcı olur.