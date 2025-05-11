Sacha Boey, Ribery ile aynı kaderi paylaşmadı!

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Almanya Bundesliga'da Bayern Münih evinde Mönchengladbach'ı 2-0 mağlup ederek şampiyon olurken Boey alkolden kaçtı.

Almanya Bundesliga'da lider Bayern Münih Mönchengladbach'ı Harry Kane ve Olise'nin golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Münih toplamda 34. kez şampiyon oldu.

Bir dönem Galatasaray’da da forma giyen Bayern Münih futbolcusu Sacha Boey takım arkadaşlarının alkolle şampiyonluk kutlamasına 'Haram' diyerek tepki gösterdi. Müslüman futbolcu Boey birbirlerinin üstüne bira döken arkadaşlarının davetini kabul etmedi.

RIBERY AKILLARA GELDİ

Geçmiş yıllarda Bayern Münih forması giyen müslüman Fransız futbolcu Frank Ribery'nin başından aşağı bira dökülmüş ve oyuncu büyük bir tepki göstermişti. Birayı döken ise takım arkadaşı Jerome Boateng olmuştu.

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