Sacha Boey Süper Lig'e geri dönüyor! Galatasaraylılar şoka girdi

Kaynak: Star Gazetesi
Sacha Boey Süper Lig'e geri dönüyor! Galatasaraylılar şoka girdi

Alman devi Bayern Münih'te forma giyen Fransız futbolcu Sacha Boey, Bavyera ekibinden ayrılıyor. Galatasaray'ın gündeminde olan olan Sacha Boey, yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Sacha Boey için transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bayern Münih'te beklentilerin altında kalan yıldız oyuncu, Almanya defterini kapatıyor. Bundesliga ekibi de oyuncudan kendisine kulüp bulmasını isterken, Sacha Boey tercihini Süper Lig devinden yana kullandı.

SACHA BOEY BAYERN'DE UMDUĞUNU BULAMADI

Sacha Boey'nin Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olduğu günden bu yana talihsizlikler peşini bırakmadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran Sacha Boey, performansında da bekleneni veremedi.

Fransız sağ bek, her ne kadar Münih formasıyla FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda etkili bir oyun sergilese de kulüp için yeterli görülmedi. Bu nedenle bavullarını toplayan Sacha Boey, yeniden İstanbul'a geliyor.

Dominik Livakovic transferini duyurdular! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: İşte yeni takımı...Dominik Livakovic transferini duyurdular! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: İşte yeni takımı...

t.jpeg

Eski hakem geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu! Barış Alper Yılmaz'ın golünde faul var mı?Eski hakem geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu! Barış Alper Yılmaz'ın golünde faul var mı?

SACHA BOEY YENİDEN GALATASARAY'A GELİYOR

Star Gazetesi'nde yer alan habere göre; Süper Lig devi Galatasaray, eski oyuncusu Sacha Boey'yi yeniden kadrosuna katmak istiyor. Boey'yi elden çıkarmak isteyen Bayern'in ise transfer için kolaylık sağlayacağı öne sürüldü.

Bayern Münih'in Sacha Boey için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ve Galatasaray'ın da bunu karşılayacağı ileri sürüldü. Haberde Sacha Boey transferinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı ve oyuncunun İstanbul'a gelerek tekrardan Galatasaray'a imza atabileceği ifade edildi.

Galatasaray'dan inanılmaz istatistik!Galatasaray'dan inanılmaz istatistik!

Sadio Mane transferini duyurdular! Havalimanı dolup taşacak: Fenerbahçe...Sadio Mane transferini duyurdular! Havalimanı dolup taşacak: Fenerbahçe...

Yılın transfer sürprizi! Cengiz Ünder ezeli rakibe imza atıyor: Fenerbahçeliler şoka girdiYılın transfer sürprizi! Cengiz Ünder ezeli rakibe imza atıyor: Fenerbahçeliler şoka girdi

Transferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri için rekor bonservis: Süper Lig tarihine geçiyorTransferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri için rekor bonservis: Süper Lig tarihine geçiyor

Son Haberler
Kayseri’de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
Kayseri’de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
Trump son kararından geri adım attı: Büyük tartışmalara neden olmuştu
Trump son kararından geri adım attı: Büyük tartışmalara neden olmuştu
Sinop’ta otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
Sinop’ta otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
Sacha Boey Süper Lig'e geri dönüyor! Galatasaraylılar şoka girdi
Sacha Boey Süper Lig'e geri dönüyor! Galatasaraylılar şoka girdi
B12 eksikliğini tarihe gömen besinler! Hafızayı çelik gibi güçlendiriyorlar
B12 eksikliğini tarihe gömen besinler! Hafızayı çelik gibi güçlendiriyorlar