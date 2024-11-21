Sacha Boey’den Galatasaray taraftarlarına övgü: Baskıya Türkiye’den alışkınım

Galatasaray’dan Bayern Münih’e transfer olan Sacha Boey, Alman devine gittiği günden bu yana sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor. Sakatlık sorunları nedeniyle fazla forma şansı bulamayan yıldız savunmacıdan yeni açıklama geldi.

Almanya'da yayın yapan Sport1'e konuşan Boey, "İyiyim, fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Amacım Augsburg maçı için, yani bir sonraki Bundesliga maçında kadroya dönmek" ifadelerini kullandı.



'BASKIYA TÜRKİYE'DEN ALIŞIĞIM'



Trendyol Süper Lig'de büyük bir baskı olduğunu belirten Sacha Boey, Galatasaray taraftarını da özlediğin söyledi. Büyük bir taraftar kitlesi önünde oynamanın avantajlarından söz eden Fransız sağ bek "Galatasaray taraftarları gerçekten olağanüstü! En iyi anım kesinlikle şampiyonluğu birlikte kazandığımız anlardı. Türkiye'den ayrıldığınızda baskı artık sizi etkilemiyor; orada o kadar büyük bir baskı var ki, sonrasında herhangi bir yerde oynayabilirsiniz" dedi.



Almanya'da da stadyumların dolu olmasını olumlu karşılayan Boey "Mesela Almanya'da statlar doluyken çok iyi hazırlanıyorum çünkü her şeyi Türkiye'de yaşadım. Büyük bir taraftarın önünde oynamanın ne demek olduğunu biliyorum" değerlendirmesinde bulundu.