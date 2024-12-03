Sacha Boey’e Fransız kancası. Sürpriz teması doğruladılar

Galatasaray tarihinin uzak ara en pahalı transfer satışı olan Sacha Boey, Bayern Münih'te aradığını bulamadı.

Performansı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan Sacha Boey için flaş bir transfer haberi geçildi. L'Equipe'de yer alan habere göre Marsilya, Sacha Boey için devreye girdi.

Ligue 1'de ikinci sıraya yükselen Marsilya'nın ofansif anlamda iyi bir görüntü çizdiği ancak defansta sorunlar yaşadığı vurgulandı.

Bu bağlamda Marsilya'nın gündemine gelen ismin Sacha Boey olduğu ve temasların doğrulandığı haber detayında yer aldı.

Sacha Boey'in bonservisle transferinin mümkün görünmediği ancak Marsilya'nın 24 yaşındaki sağ beki, kış transfer döneminde kiralamak istediği aktarıldı.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Sacha Boey, 3.5 yıl aranın ardından Fransa'ya dönecek.

Rennes altyapısında yetişen Sacha Boey, 2021-22 sezonu başında 5.65 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.