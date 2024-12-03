Sacha Boey’e Fransız kancası. Sürpriz teması doğruladılar

Kaynak: Haber Merkezi
Sacha Boey’e Fransız kancası. Sürpriz teması doğruladılar

Bayern Münih forması giyen Sacha Boey’e Fransa’dan sürpriz teklif geldi. Fransız basını temasların doğrulandığını yazdı.

Galatasaray tarihinin uzak ara en pahalı transfer satışı olan Sacha Boey, Bayern Münih'te aradığını bulamadı.

Performansı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan Sacha Boey için flaş bir transfer haberi geçildi. L'Equipe'de yer alan habere göre Marsilya, Sacha Boey için devreye girdi.

Ligue 1'de ikinci sıraya yükselen Marsilya'nın ofansif anlamda iyi bir görüntü çizdiği ancak defansta sorunlar yaşadığı vurgulandı.

Bu bağlamda Marsilya'nın gündemine gelen ismin Sacha Boey olduğu ve temasların doğrulandığı haber detayında yer aldı.

Sacha Boey'in bonservisle transferinin mümkün görünmediği ancak Marsilya'nın 24 yaşındaki sağ beki, kış transfer döneminde kiralamak istediği aktarıldı.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Sacha Boey, 3.5 yıl aranın ardından Fransa'ya dönecek.

Rennes altyapısında yetişen Sacha Boey, 2021-22 sezonu başında 5.65 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

Son Haberler
İsias Otel davasında mütaala açıklandı
İsias Otel davasında mütaala açıklandı
İzmir'deki eş zamanlı asayiş operasyonunda 110 kişi yakalandı
İzmir'deki eş zamanlı asayiş operasyonunda 110 kişi yakalandı
Şiddetli yağış nedeniyle temas eden elektirik telleri bomba gibi patladı
Şiddetli yağış nedeniyle temas eden elektirik telleri bomba gibi patladı
Alya oğlu için gözünü kararttı! Evlilik teklifini kabul edecek mi?
Alya oğlu için gözünü kararttı! Evlilik teklifini kabul edecek mi?
Gazeteci Hande Fırat sınırdaki 'Meksika Açmazı'nı açıkladı: MİT sahaya indi
Gazeteci Hande Fırat sınırdaki 'Meksika Açmazı'nı açıkladı: MİT sahaya indi