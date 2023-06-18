Sacha Boey'e İtalyan kancası. Dünya devi peşinde

Galatasaray'ın kuşkusuz bu sezon en iyilerinden olan Sacha Boey'in talipleri artıyor. İngiliz kulüplerinden sonra italyan devi Juventus da genç fransız için devreye girdi.

Sacha Boey'e İtalyan kancası. Dünya devi peşinde

Editör: Fatma Demirkaya

Bu sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın takımdaki birçok yıldızına ilgi arttı. Sarı kırmızılılar'ın, beklediği seviyede teklifler gelmesi durumunda bazı oyuncuların ayrılmasına izin vereceği öğrenildi.

GÖZLER BOEY'İN ÜZERİNDE
Bunlardan biri de Sacha Boey. Yaz kampında takımdan ayrı çalışan Fransız sağ bek, daha sonra takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Sacha Boey, bu sezon ortaya koyduğu futbolla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti.

JUVENTUS PEŞİNDE
Juventus'un da Sacha Boey ile ilgilenen kulüpler arasına girdiği öğrenildi. Galatasaray'ın da İtalyan ekibinde forma giyen futbolcularla ilgili bir tasarrufu söz konusu olabilir. Takas formülü de devreye girebilir.

6 GOLE KATKI VERDİ
Sacha Boey, Galatasaray forması giydiği iki sezonda tüm kulvarlarda 52 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol atan yaşayan Boey, 4 de asist yaptı. Ayrıca genç Fransızın sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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