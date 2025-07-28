Sacha Boey'e kötü Galatasaray'a iyi haber

Galatasaray'dan Bayern Münih'e 2024 yılının ocak ayında Süper Lig'in transfer rekorunu kırarak giden Sacha Boey, Almanya'da istediği fırsatı bulamadı.

BILD'de yer alan habere göre Bavyera ekibi, sağ bek pozisyonuna oyuncu arıyor. Olası bir transfer 24 yaşındaki Fransız futbolcunun kulüpteki geleceğinin ne olacağı ise belirsiz. Yakın zamanda Marsilya ile anılan Fransız futbolcu henüz bir kulüple anlaşma sağlamadı.

'HER ZAMAN KAPIMIZ AÇIK'

Oyuncuyu tekrar kadrosuna katmak istediği iddia edilen Galatasaray'ın ise süreci yakından izlediği belirtildi.

Okan Buruk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Sacha Boey bizim oyunumuz için değerliydi. Sadece para değil, oyun olarak bize katkı sağladı. Bu tür oyunculara her zaman kapımız açıktır" sözlerini sarf etmişti.

SAKATLIKLAR İZİN VERMEDİ

2021'de Fransa Ligue 1 kulübü Rennes'den Galatasaray'a imza atan Sacha Boey, sarı-kırmızılı takımda sergilediği performansın ardından 30 milyon euroluk bonservis ücreti karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Galatasaray'ın eski yıldızı, Bayern'de beş kez sakatlanarak toplamda 32 maç kaçırmıştı.