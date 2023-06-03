Sacha Boey'in Premier Lig iddialarına İtalyan gazeteciden flaş yanıt

Editör: Fatma Demirkaya

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'da dış transferin yanı sıra gelen teklifleri değerlendirecek. Bunlardan birisi de Sacha Boey. Bu sezon Okan Buruk'un gözdesi olan genç Fransız'e Avrupa'dan birçok takım takip ediyor.

İTALYAN GAZETECİ AÇIKLADI

Fransız sağ bekin ismi İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal ile anılmış ve İngiliz ekibinin sarı-kırmızılı yönetim ile görüştüğü iddia edilmişti.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Premier Lig ekibi Arsenal'ın, Sacha Boey için Galatasaray'a şu ana kadar henüz resmi bir teklifte bulunmadığı belirtildi. Haberde, Galatasaray'ın yıldız oyuncu için yaklaşık olarak 20 milyon Euro'dan fazla bir bonservis bedeli talep ettiği de ifade edildi.

Sarı-kırmızılı takım ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden 22 yaşındaki sağ bek oyuncu, bu sezon forma giydiği 32 karşılaşmada 1 gol ve 4 asist kaydetti.