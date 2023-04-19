Saçınız sağlıklı olsun istiyorsanız bunları tüketin

İnsanların korkulu rüyası olan sağlık saçlara çözüm önerileri gelmeye devam ediyor. Uzmanlardan sağlıklı saçlar için besin önerileri geldi.

Saçınız sağlıklı olsun istiyorsanız bunları tüketin

Editör: Murat Öztürk

İnsanlar sağlık sorunlarına çözüm için doğal besinlere yönelmeye devam ediyor. Özellikle de korkulu rüya haline gelen sağlıksız saç soruna çözümler dikkat çekti. Kötü beslenmenin saç dökülmesini artırabileceği ortaya çıktı.

Uzmanlardan sağlıklı saçlar için besin önerileri geldi.

İŞTE SAĞLIK SAÇLAR İÇİN BESİN ÖNERİLERİ…

Proteinden zengin besinlerden olan yumurta, et, balık, sebze ve sağlıklı tahıllar, kuru baklagiller ve meyvelerden oluşan beslenme saç için faydalı olduğu bildirildi.

Saç sağlığımız için folik asit, B12, D vitamini, çinko, biotin, demir, B5 vitamini, niasin faydalı olduğu biliniyor.

SAÇ NEDEN DÖKÜLÜR?

Erkeklerde saç dökülmesi ergenlik sonrası ortaya çıkmaya başlar. Erkek genetiği saç dökülmesine daha müsait olduğu için ilerleyen yaşlarda kellik sorunu meydana gelir.

Kadınlarda saç dökülmesi daha nadir olmakla birlikte bireysel gen farklılıklarından kaynaklanır.

Stresli yaşam, tiroit hormonunun dengesizliği, doğum kontrol hapı kullanımları, doğum süreci, emzirme süreci, menopoz dönemi kadınlarda saç dökülmelerini tetikler.

Saç bakımı adı altında yapılan perma, fön vb. diğer işlemler saç derisinin aşırı ısıya maruz kalmasına ve uzun vadede saç dökülmesine yol açar.

SAÇ DÖKÜLMESİ NASIL ÖNLENİR?

Uzman yardımı alarak tanı konulmasından sonra, hastalık sonucu bir dökülme mevcutsa buna göre bir tedavi yolu izlenir. Gerekli durumlarda vitamin takviyesi yapılır, protein destekli beslenme yoluna gidilebilir, hormonal bir denge bozukluğu söz konusu ise hastalık tedavi edilir. Doğru tanı ve tedavi saç dökülmelerini normal seviyeye getirebilir.

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