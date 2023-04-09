Saçınıza doğal maddelerle renk vermek mümkün mü

CEVİZ KABUĞU İLE SAÇ BOYAMA NASIL YAPILIR

3 çorba kaşığı kuru yeşil ceviz kabuğunu döverek ezin. 5-6 ceviz yaprağını iki su bardağı suda kaynatın. Soğuduktan sonra içine ezdiğiniz kabuğu katın. Bir şişeye alıp, iyice çalkalayın. İşte size koyu renk saçlarda güzel bir renk elde etmek için doğal bir losyon. Bu losyon, kahverengi veya biraz daha açık bir renk sağlayacaktır. Her gün bu sudan bir çay bardağına dökün. Saçlar istenilen rengi alıncaya kadar bu sıvıya pamuk batırarak pamukla 1 hafta saç diplerine uygulayın. Daha sonra haftada 1 veya 2 kez şişenizden yine 1 çay bardağı alarak pamukla saçınıza sürebilirsiniz.

Yüzünüze bulaşmasını önlemek için, yüze yakın olan saç diplerine biraz zeytinyağı sürün. Cevizin ellerinizi boyamasına engel olmak amacıyla mutlaka eldiven kullanın. Saçında beyaz tel olanlar, bu losyonu haftada bir uygulasınlar. Beyaz saçlarınız zaman içinde doğal saç rengini alacaktır.

ÇAYLA GELEN DOĞAL RENKLER

Bu tarif de koyu renk saçlar için: 2 çorba kaşığı siyah çay ile iki çorba kaşığı adaçayını kaynatın. Yarım saat bekletin ve saçınıza sürün. Bu işlemi en az iki ay, her gün uygulamalısınz. Her yıkamadan sonra bu işlemi yapabilirsiniz. Zamanla saç ağarmasını da geciktiren bir sıvı.

SARI SAÇLAR İÇİN PAPATYA KULLANIN

Sarı saç sahipleri, özellikle kışın mat bir görünümden şikayet ederler. Bunun için hazır olarak satın alacağınız kuru papatya iyi bir çözümdür. 100 gram papatyayı kaynar suya dökün ve 40 dakika bekletin. Saçınızı yıkadıktan sonra kurulayın. Ve bu suyla saçınızı yıkayın; yıkarken saç diplerine masaj yapın. Yaklaşık bir saat bekleyin. Sonra durulayın. Bu yöntemi haftada üç kere yaparsanız, sarı rengin mat görüntüsü canlılık kazanacaktır.

KINA İLE KIZIL SAÇLAR

Kınayı akışkan hamur haline getirin. Daha sonra saça sürün; saçı önce bir naylona sonra da havluya sarın. 2 veya 3 saat saçı böyle tutun. Şahane bir koyu kırmızı renk (kızıl) elde edeceksiniz. Eğer kehribar rengi istiyorsanız, kınadan sonra demli çay ile yıkayın.

Doğal saç boyaları kalıcı değildir. Diğer boyalar gibi, onlar da yıkadıkça renk verirler. Kalıcı olması için, rengini aldıktan sonra (saç istediğiniz rengi alınca), haftada bir aynı işlemi yapmaya devam etmelisiniz. Bitkisel boyaların, saçı tonlama etkisinin yanı sıra, bakım sağlayarak telleri canlandırma özelliği de vardır. Bu yüzden, kimyasal boyalara alternatif olarak, doğal renk veren ev yapımı uygulamaları tercih edin.

KAHVERENGİ SAÇLAR İÇİN NE YAPILMALI

Bir miktar soğan kabuğunu suda kaynatın. İçine üç çorba kaşığı demlenmiş çay koyun. Yarım saat bekletin. Her saç yıkamada saçınızı havlu ile kuruttuktan sonra bu suyu sürün. Bunu 1 veya 2 ay uygulayın. Kahverengi saçlar sanki röfle yapmış gibi bir görünüm kazanır.