Saçınızda bir tane bile beyaz kalmayacak! Saç beyazlamasını tersine çeviren mucize karışım

Saçındaki doğal siyahlığın ardında kimyasal boya değil, tamamen evde hazırlanabilen basit bir karışım olduğunu belirten Prof. Dr. Nejat Altıntaş, önerdiği tarifte organik yumurta, demlenmiş yeşil çay ve Hint yağı yer alıyor. Altıntaş, bu karışımın, saçta melanin üretimini destekleyerek orijinal saç rengine dönmeyi sağladığını savundu ve karışımın düzenli olarak uygulanması halinde iki ay içinde gözle görülür sonuç alınabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Nejat Altıntaş

Prof. Dr. Nejat Altıntaş şöyle dedi:

Saç yaşlanmayla beraber beyazlıyor. Benim saçımda boya yoktur. Saçımın neden siyah diye soruyorlar bana. Onun sırrını vereceğim şimdi burada. Bir yumurtayı alıyoruz. Yumurtayı kırıyoruz. Tamam. Mümkünse özellikle yumurtanın üzerinde harfler ve numaralar vardır. 1-2-3 ne kadar organik olduğunu belirtir. Sıfır yazıyorsa bunun tamamen gezen tavuk hiç karışılmamış tavuk olduğunu bir de organik olduğunu gösterir. Mümkünse sıfır yazan yumurtayı alıyoruz. Kırıyoruz. Bunun içerisine özellikle demlenmiş yeşil çay koyuyoruz. Sonra Hint yağı. Bir kaşık da hint yağı koyuyoruz. Bunları karıştırıyoruz. İki günde bir saçımıza sürüp bir saat bekletiyoruz. Saçınızda melanin pigmentini yani sizin kendi orijinal saçınızın rengi siyah ise siyah yapıyor, sarışınları siyah yapmıyor yani kendi orijinal rengine döndürüyor tekrar melanin pigmentinin salgılanmasını sağlıyor. Çayı demlenmiş olarak koyacağız bunu bir cıvık hale getireceğiz. Saçımıza sürüp bir saat bekleyeceğiz. Bunu gün aşırı yapacağız. 2 ay sonra eğer siyahsa saçlarınız siyahlanmaya başlıyor.