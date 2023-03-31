31 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Saçlar nasıl kurutulmalı? Saç kurutma kuralları neler?

Saçlar nasıl kurutulmalı? Saç kurutma kuralları neler?

Genellikle saçları gelişi güzel kurutuyoruz fakat saç kurutmanın bazı kuralları vardır. Uzmanlar saçları kuruturken yapılan yanlışların saçlara zarar verdiğini söylüyor. Peki, saçlar nasıl kurutulmalı? Saç kurutma kuralları neler?

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 19:35
Takip Et

Saçlar nasıl kurutulmalı? Saç kurutma kuralları neler?

Saçlar nasıl kurutulmalı? Saç kurutma kuralları neler?
+
Aa
-

Editör: Enise Altınok AVŞAR

Saçları kuruturken yapılan bazı hatalar saçları kökünden zarar verebilmektedir. Buna göre kişiler saçlarını belirli kurallara göre kurutmalıdır. Peki, saçlar nasıl kurutulmalı? Saç kurutma kuralları neler?

Saç kurutmak için ıslaklığı havluyla almak gerekir. Daha sonra bazı kurala uyarak saçlar kurutulabilir. Saçları kuruturken ısıyı çok yüksek derecede ayarlamak saçları yakarak yapısının bozulmasına neden olur. Saç kuruturken yapmamanız gereken hataları sizler için derledik..

SAÇLAR NASIL KURUTULMALI?

Saçı sadece sıcak havayla kurutmak

Saçınızı kuruturken soğuk hava özelliğini kullanmak saçınızın nemli kalmasını sağlar. Bu da saçınıza daha kolay şekil vermenize yardımcı olur.

Hava akımını yanlış yönden sağlamak

Saçlarınızı kökten ucuna doğru kurutmanız daha doğrudur. Aksi şekilde kurutmanız, kafa derinizin tahrip olmasına ve saçlarınızın karışmasına sebep olur.

Saç kurutma makinesini yanlış şekilde tutmak

Saç kurutma makinesini kalem tuttuğunuz elinizle tutmaya alışkın olabilirsiniz. Fakat aslında bu elinizle saçınızı şekillendirmeli diğeriyle de saç kurutma makinesini tutmalısınız. Çünkü güçlü olan elinizle saçınızı şekillendirmeniz daha mantıklıdır.

Saçı aşağıya doğru çekmek

Saçınızı kuruturken veya tararken aşağıya doğru çekerseniz hacimli olmasını engellersiniz. Bunun yerine saçlarınızı ucundan köküne doğru tararken saç kurutma makinesini saçlarınıza tutun. Böylelikle saçınız daha hacimli ve canlı gözükecek.

Saç kurutma makinesini kafaya çok yakın tutmak

Eğer saç kurutma makinesini saçınıza çok yakın tutarsanız saçlarınızın kırılmasına sebep olursunuz. Aynı zamanda saç deriniz de yanabilir. Kafanızla makine arasında olması tavsiye edilen mesafe yaklaşık 30 cm'dir.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
1
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
2
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
3
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
4
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
5
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
6
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
7
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
﻿Eski damadına kurşun yağdırdı
﻿Eski damadına kurşun yağdırdı
﻿Eski damadına kurşun yağdırdı
﻿Juventus'un yıldızı Kean: Zaniolo hatalarından ders çıkartmalı
﻿Juventus'un yıldızı Kean: Zaniolo hatalarından ders çıkartmalı
﻿Juventus'un yıldızı Kean: Zaniolo hatalarından ders çıkartmalı
﻿Meksika'da uçak kazası. Uçağın düşme anı görüntülendi
﻿Meksika'da uçak kazası. Uçağın düşme anı görüntülendi
﻿Meksika'da uçak kazası. Uçağın düşme anı görüntülendi
﻿Patlayan soba evi ateş topuna çevirdi
﻿Patlayan soba evi ateş topuna çevirdi
﻿Patlayan soba evi ateş topuna çevirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.