Editör: Enise Altınok AVŞAR

Saçları kuruturken yapılan bazı hatalar saçları kökünden zarar verebilmektedir. Buna göre kişiler saçlarını belirli kurallara göre kurutmalıdır. Peki, saçlar nasıl kurutulmalı? Saç kurutma kuralları neler?

Saç kurutmak için ıslaklığı havluyla almak gerekir. Daha sonra bazı kurala uyarak saçlar kurutulabilir. Saçları kuruturken ısıyı çok yüksek derecede ayarlamak saçları yakarak yapısının bozulmasına neden olur. Saç kuruturken yapmamanız gereken hataları sizler için derledik..

SAÇLAR NASIL KURUTULMALI?

Saçı sadece sıcak havayla kurutmak

Saçınızı kuruturken soğuk hava özelliğini kullanmak saçınızın nemli kalmasını sağlar. Bu da saçınıza daha kolay şekil vermenize yardımcı olur.

Hava akımını yanlış yönden sağlamak

Saçlarınızı kökten ucuna doğru kurutmanız daha doğrudur. Aksi şekilde kurutmanız, kafa derinizin tahrip olmasına ve saçlarınızın karışmasına sebep olur.

Saç kurutma makinesini yanlış şekilde tutmak

Saç kurutma makinesini kalem tuttuğunuz elinizle tutmaya alışkın olabilirsiniz. Fakat aslında bu elinizle saçınızı şekillendirmeli diğeriyle de saç kurutma makinesini tutmalısınız. Çünkü güçlü olan elinizle saçınızı şekillendirmeniz daha mantıklıdır.

Saçı aşağıya doğru çekmek

Saçınızı kuruturken veya tararken aşağıya doğru çekerseniz hacimli olmasını engellersiniz. Bunun yerine saçlarınızı ucundan köküne doğru tararken saç kurutma makinesini saçlarınıza tutun. Böylelikle saçınız daha hacimli ve canlı gözükecek.

Saç kurutma makinesini kafaya çok yakın tutmak

Eğer saç kurutma makinesini saçınıza çok yakın tutarsanız saçlarınızın kırılmasına sebep olursunuz. Aynı zamanda saç deriniz de yanabilir. Kafanızla makine arasında olması tavsiye edilen mesafe yaklaşık 30 cm'dir.