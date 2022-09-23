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Saçlarını kazıtan Selahattin Demirtaş'ın kabak hali

Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş ile Selçuk Mızraklı, İranlı Mahsa Amini'nin öldürülüşünü protesto ederek saçlarını kazıttı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 16:36
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Saçlarını kazıtan Selahattin Demirtaş'ın kabak hali

Saçlarını kazıtan Selahattin Demirtaş'ın kabak hali
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İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin polis tarafından işkenceyle öldürülmesini protesto etmek için başlatılan saç kesme eylemine Selahattin Demirtaş da katıldı.

Başak Demirtaş, Edirne Cezaevi'nde tutulan HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Adnan Selçuk Mızraklı'nın da saçlarını kazıttığını duyurdu.

Başak Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Selahattin ile Selçuk Hoca, İran'da saçının bir bölümü açık diye gözaltına alınıp katledilen Mahsa Amini'nin katledilmesini protesto etmek ve İran'daki direnişe destek vermek üzere saçlarını kazıttılar" ifadelerini kullandı.

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