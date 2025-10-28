Saç tellerinin giderek incelmesi, seyrelmesi ve buna eşlik eden aşırı yağlanma sorunu yaşayan milyonlarca kişinin aslında sadece kozmetik bir problemle karşı karşıya olmadığı, bilimsel araştırmalar ve yabancı uzman görüşleriyle ortaya çıktı.

Dermatoloji alanındaki önde gelen isimler, bu belirti üçlüsünün genellikle Androgenetik Alopesi (erkek veya kadın tipi saç dökülmesi) ile ilişkilendirilen önemli bir biyolojik sürecin yansıması olduğunu ifade etti.

BİLİMSEL VERİLER VE HORMONAL ETKİ

Saç derisindeki aşırı yağ üretimi (sebore), uzun süredir sadece estetik bir kaygı olarak görülse de, son dönemde yapılan bilimsel çalışmalar bu durumun altında yatan temel mekanizmaya dikkat çekti.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Brittany Craiglow, özellikle androgenetik alopesi hastalarında saç köklerinin dihidrotestosteron (DHT) hormonuna karşı artan hassasiyetinin, yağ bezlerinin aşırı çalışmasını tetikleyebileceğini dile getirdi.

Dr. Craiglow, "Saç foliküllerinin küçülmesi ve saçın incelmesiyle karakterize olan bu durum, genellikle sebore ile paralel ilerler. Yağ bezlerindeki aktivite artışı, hormonal döngünün bir parçasıdır ve dökülme sürecini hızlandırabilir" şeklinde ifade etti.

Amerika Saç Restorasyon Cerrahisi Kurulu (ABHRS) Diplomatı olan ve saç dökülmesi üzerine çalışan Dr. Sara Wasserbauer ise, aşırı yağlanmanın yarattığı ortamın bir başka sorunu da tetikleyebileceğini belirtti.

Dr. Wasserbauer, "Seboreik Dermatit, yani yağlı kepeklenme, saç dökülmesinin doğrudan nedeni olmasa da, aşırı sebum (yağ) birikimi ve iltihaplanma nedeniyle saç köklerinin sağlığını bozarak mevcut incelme ve seyrelmeyi ciddi şekilde şiddetlendirdiğini gözlemledik" diye konuştu.

Uzman isim, kronik iltihabın saç döngüsünü kısaltarak, saçın incelme ve erken dökülme evresine geçişini hızlandırdığını ekledi.

MİKROBİYOM DENGESİ DE KRİTİK

Son yıllarda yapılan araştırmalar, saç derisi mikrobiyomunun da bu süreçte rol oynadığına işaret etti.

The Journal of Investigative Dermatology dergisinde yayımlanan bir bilimsel çalışmada, androgenetik alopesisi olan bireylerin saç derisindeki sebum içeriğinin değiştiği ve özellikle Malassezia restricta gibi lipofilik mantarların ve bazı bakterilerin miktarında dengesizlikler oluştuğu belirlendi.

Japonya'daki Keio Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu dengesizliğin ve artan sebumun, dökülme sürecinin ilerlemesinde dolaylı bir etken olduğunu kaydetti.

Uzmanlar, yağlı, ince ve seyrek saç şikâyeti olan bireylerin, durumu basit bir bakım sorunu olarak görmemeleri ve altta yatan hormonal veya enflamatuar bir durumun tespiti için vakit kaybetmeden bir dermatoloji uzmanına başvurmalarının kritik önem taşıdığını vurguladı.

Erken teşhis ve medikal tedavi ile hem yağlanmanın hem de kalıcı saç kaybının önüne geçilebileceği kaydedildi.