Yayına saatler kala diziden paylaşılan tanıtımda Sadakat’in Alya’ya sevdiği çorbayı yapıp getirmesi adeta bölüme damgasını vuracak. Dizinin ilk bölümünden itibaren Alya’yı düşman gibi gören Sadakat’in ‘Şifa olsun’ diyerek getirdiği çorba karşısında Cihan ve Alya neye uğradıklarına şaşırdı.

AyNA Yapım imzalı, Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Uzak Şehir’in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Burç Kümbetlioğlu, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Mehmet Polat, Burak Şafak, Tarhan Karagöz, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Çağla Şimşek, Kuzey Gezer ile konuk oyuncu olarak Nihat Altınkaya yer alıyor.