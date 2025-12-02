CHP’nin İmralı’da PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşmeye karşı çıkıp milletvekili vermemesinin üzerine başlayan tartışmalar sürüyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "CHP'nin üye vermeme kararı, Kürtleri yaralamıştır, kırmıştır. Tam da yüz yıllık bir yarayı sarmak için şimdi sorumluluk almayacaksak ne zaman alacağız? Bunu bir yere not ettik ama hala beklentilerimiz de devam ediyor" demişti.

Son olarak ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kurultay konuşması üzerinden CHP ile DEM Parti arasında yeni bit gerilim başladı.

CHP lideri Özgür Özel, süreç komisyonundaki tartışmalara ilişkin yaptığı konuşmasında isim vermeden “Herkesi canı istediğinde ‘Şu parti kapatılsın, kapatmıyorsa Anayasa Mahkemesi de kapatılsın’ diyenlerin demokratlığını hatırlamaya davet ediyorum. Bir Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum. Meydanların susmadan haykırdığı gibi; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” demişti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise CHP lideri Özel’in kurultaydaki “celladına âşık olmak” ve “Stockholm sendromu” benzetmelerini isim vermeden partisi için kullanmasına sert tepki gösterdi. Hatimoğulları, “Celladına âşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır” diye karşılık verdi.

'DEM PARTİ ARTIK CUMHUR İTTİFAKI’NA DAHİL OLACAK GİBİ'

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, DEM Parti’den CHP’ye yönelik sert açıklamaların ardından “Terörsüz Türkiye kapsamında varlık sebebi - gerekçesi ortadan kalkan DEM Parti artık Cumhur İttifakına dahil olacak gibi görünüyor” dedi.

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın yerli sosyal medya hesabı Next’te şunları yazdı:

“Terörsüz Türkiye kapsamında varlık sebebi - gerekçesi ortadan kalkan DEM Parti artık Cumhur İttifakına dahil olacak gibi görünüyor.

Millet İttifakının lokomotifi ise yolsuzluk, ahlaksızlık gibi adi sayılabilecek suçları örgütlü işlediği için bir daha siyaset sahnesinde belini doğrultabilir mi bilinmez!”