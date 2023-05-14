SADAT Başkanı’ndan skandal paylaşım Seçim güvenliğine ilişkin endişeler sürerken…

Seçim güvenliğine ilişkin endişeler sürerken, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun 'paramiliter örgüt' olarak tanımladığı SADAT'ın başkanı Melih Tanrıverdi'den skandal bir paylaşım geldi.

SADAT Başkanı’ndan skandal paylaşım Seçim güvenliğine ilişkin endişeler sürerken…

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için bugün sandık başına gidiyor.

Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanacak.

Seçim öncesi, yurttaşlar seçim güvenliğine ilişkin endişeler taşırken ‘gayri nizami harp teknikleri’ , ‘suikast’ gibi konularda eğitim verdiği belirtilen SADAT'ın Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi'den skandal bir paylaşım geldi.

ERDOĞAN AYASOFYA'YI ZİYARET ETMİŞTİ

Tanrıverdi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya ziyareti ve kılınan namaza ilişkin görüntülere "Gazanız mübarek olsun yiğitler" yorumu yaptı.

KILIÇDAROĞLU SUİKAST İDDİALARI SONRASI SADAT'A GİTMİŞTİ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise daha önce, "Paramiliter bir örgüt" olarak tanımladığı SADAT'ın kapısına gitmişti.

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