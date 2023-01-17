SADAT kurucuları AKP’li derneklerde gençlere eğitim veriyor. Gazeteci Caner Taşpınar açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kapısına giderek “Burada terörist yetiştiriyorlar” dediği SADAT, Kılıçdaroğlu’nun yayını sırasında TV100’e verdiği reklamın ardından yeniden gündeme geldi.

Taşpınar TELE1’de Evren Özalkuş’un sunduğu Türkiye’nin Geleceği programının konuğu oldu.

Gölge Ordu & SADAT’ın Sır Perdesi Aralanıyor kitabının yazarı gazeteci Caner Taşpınar yaptığı açıklamada önemli bir iddiada bulundu.

SADAT AKP’Lİ GENÇLERE EĞİTİM VERİYOR

Taşpınar, SADAT‘ın üyelerinin AKP’li gençlerin bulunduğu TÜGVA gibi derneklere giderek eğitimler verdiğini söyledi.

Taşpınar SADAT’ın Kılıçdaroğlu’nun TV100’deki yayını sırasında eli silahlı kişilerin hareketli görsellerinin de bulunduğu reklamını değerlendirdi.

Taşpınar, ayrıca kitabında fotoğrafının da olduğunu belirterek önemli bir açıklama yaptı.

"BU GENÇLERE NE EĞİTİMLER VERİLDİ?"

Taşpınar, şunları söyledi:

SADAT’ın AKP ilişkilerine bakıldığında SADAT’ın üyeleri tek tek TÜGVA gibi AKP gençlerinin olduğu derneklere giderek eğitimler veriyor. Bir savaş şirketi, verdiği eğitimler ortada. ‘Siyasetin içinde yokuz’ diyor. Bu yöneticilerin hepsi asker, hepsi savaş stratejileri üzerine eğitim verdiğini söylüyor. Bu gençlere ne eğitimler verildi? Bizzat AKP’nin kurumları, AKP üyesi gençler. Bunlara ne anlatıldı?

‘SADAT’IN KURUCULARINDAN ERSAN ERGÜN TV100’E ÇIKIYORDU”

‘Dış güçlerle iş birliği yapanlara bu vatan sandıkta teslim edilmeyecek’ paylaşımıyla bilinen SADAT kurucularından Ersan Ergür’ün geçen yıla kadar TV100’e çıktığını söyledi.

NE OLDU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100'de Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı. Yayın sırasında ekranda SADAT'ın reklamı verilmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu reklamda, SADAT'ın "Stratejik danışmanlık, eğitim ve lojistik..." gibi çeşitli hizmetlerinin sıralandığı görüldü. Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i hedef alarak, "Akşener'i dava ettik, Kılıçdaroğlu'nu ise bahçemizden geri gönderdik" sözlerini sarf etmişti. Tepki çeken reklamın söz konusu açıklamanın ardından yayınlanması da dikkat çekti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi’nin kurucusu olduğu SADAT’ın merkezine gitmiş, burada Erdoğan’a seslenerek ve seçim

gölgeleyecek bir şey olursa sorumlunun SADAT ve Saray’ın kendisi olduğunu söylemişti. CHP lideri ayrıca, “Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş” demiş ve iddialar Türkiye gündemine oturmuştu.

TV100'DEN AÇIKLAMA

TV100 yayınlanan reklamla ilgili reklam müdürü ve yayın sorumlusunun görevlerine son verildiğini açıklarken olayın bir "Operasyon" olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kim derdi Kılıçdaroğlu bin beş yüz liralık bir reklama mağlup olacak diye" ifadelerini kullandı.

"OPERASYONA HEDEF OLDUĞUMUZ ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Kanalın genel yayın yönetmenin "servisimizin siyasi bilgi eksikliği" açıklamasından sonra kanaldan yeni açıklamalar yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kanalımız Tv100’de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yayını sırasında dikkatsizlik ve özensizlik sonucu yayına giren 8 saniyelik SADAT reklamı nedeniyle siyasi bir fırtına koparılmak istenmektedir. Kanalımız Tv100, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Uğur Dündar ile bu olayın mağdurları arasındadır. SADAT yetkililerinin “Gol” diye attıkları ahlaka sığmayan Tweet’den yola çıkarak bir operasyona hedef olduğumuz ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Reklam Genel Müdürü ve yayın sorumlusunun çıkışı verilmiştir. Böylesi bir olayın tekrar etmemesi için de bütün önlemler alınmıştır. Üzgünüz.