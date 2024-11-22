SADC çatışmalardan dolayı askeri misyonunu 1 yıl uzattı

Güney Afrika'nın da içinde bulunduğu Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda görev yapan askeri misyonun süresini bir yıl daha uzatma kararı aldı. Harare’de düzenlenen olağanüstü zirvede liderler, Mozambik’teki siyasi huzursuzluk için de barışçıl çözümler arayacaklarını açıkladılar.

SADC’nin 16 üyeli yapısında KDC de yer alıyor. Güney Afrika, KDC'deki SADC misyonu için geçen aralık ayında yaklaşık 3.000 asker göndermişti. Tanzanya ve Malavi’den gelen 2.000’in üzerinde askerle birlikte bu misyon, bölgedeki birçok silahlı gücün arasında yer alıyor. Bölgede ayrıca BM barış gücü, yabancı paralı askerler ve yerel savunma grupları faaliyet gösteriyor.

Doğal kaynak zengini bölgede, toprak ve madenler üzerinde hakimiyet kurmaya çalışan yüzlerce silahlı grup, yerel toplulukları savunma gerekçesiyle çatışmalara dahil oluyor. Bu grupların bir kısmı, katliam ve etnik temizlikle suçlanıyor.

MOZAMBİK'TE SEÇİM GERGİNLİĞİ

Mozambik’te ise 9 Ekim'deki genel seçimlerin ardından yaşanan huzursuzluk, en az 30 kişinin ölümüne neden oldu. Seçim sonuçlarına göre, bağımsızlıktan bu yana iktidarda olan FRELIMO partisi zaferini ilan etti. Ancak ikinci sıradaki bağımsız aday Venancio Mondlane, sonuçları mahkemeye taşıdı ve halkı protestolara çağırdı.

Bu durum, ülkenin en yüksek mahkemesinin vereceği kararı beklerken siyasi tansiyonu artırdı. FRELIMO karşıtı PODEMOS partisi ve Mondlane, devlet malına zarar vermekle suçlanıyor. Savcılık, tazminat talebiyle dava açtı.

Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi, seçim sonrası gerilimleri azaltmak için adaylarla görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Ancak Mondlane, kendisine yönelik bir suikast planı olduğu iddiasıyla bilinmeyen bir yere sığındı.

BM VE BÖLGESEL ÇABALAR

BM barış gücünün KDC'den çekilmesi planı, bölgedeki şiddetin artması nedeniyle ertelendi. KDC İletişim Bakanı Patrick Muyaya, çekilme için yeni bir takvim oluşturulacağını açıkladı.

Bu kararlar, SADC’nin bölgesel istikrarı sağlama konusundaki taahhütlerini pekiştirirken, uluslararası toplumun dikkatini KDC ve Mozambik’teki insani krizlere çekmeye devam ediyor.