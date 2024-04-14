Sadece 2 malzemeyle tıkalı lavaboları açın

Bu tıkanıklığı sadece 2 malzeme ile yok etmek mümkün.
İşte o yöntem…
Mutfakta ve temizlikte pek çok alanda kullanılan karbonat ve sirkeyi evinizde tıkanan lavaboları açmak içinde kullanılıyor.
Yarım bardak karbonat ile yarım bardak sirkeyi, bir kapta birleştirip lavabo giderine aktarın.
15 dakika beklettikten sonra, karışımın üzerine kaynar su aktarın.
İşlemi uyguladıktan sonra, lavabonun kolayca açıldığını göreceksiniz.
Lavabonuz bu sayede hem temizliğini koruyacak hem ışıl ışıl olacak hem de tıkanıklığı giderilmiş olacak.