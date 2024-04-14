Sadece 2 malzemeyle tıkalı lavaboları açın

Sadece 2 malzemeyle tıkalı lavaboları açın
Züleyha Öncü
Tıkanan lavaboları yalnızca iki malzeme ile hiçbir kimyasal kullanmadan açmak oldukça pratik. Günlük hayatta sürekli olarak lavabolar kullanıyor. Buna bağlı olarak da tıkanmalar yaşanıyor.
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Sadece 2 malzemeyle tıkalı lavaboları açın 1

Bu tıkanıklığı sadece 2 malzeme ile yok etmek mümkün.

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Sadece 2 malzemeyle tıkalı lavaboları açın 2

İşte o yöntem…

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Sadece 2 malzemeyle tıkalı lavaboları açın 3

Mutfakta ve temizlikte pek çok alanda kullanılan karbonat ve sirkeyi evinizde tıkanan lavaboları açmak içinde kullanılıyor.

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Sadece 2 malzemeyle tıkalı lavaboları açın 4

Yarım bardak karbonat ile yarım bardak sirkeyi, bir kapta birleştirip lavabo giderine aktarın.

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Sadece 2 malzemeyle tıkalı lavaboları açın 5

15 dakika beklettikten sonra, karışımın üzerine kaynar su aktarın.

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Sadece 2 malzemeyle tıkalı lavaboları açın 6

İşlemi uyguladıktan sonra, lavabonun kolayca açıldığını göreceksiniz.

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Sadece 2 malzemeyle tıkalı lavaboları açın 7

Lavabonuz bu sayede hem temizliğini koruyacak hem ışıl ışıl olacak hem de tıkanıklığı giderilmiş olacak.

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