Sadece 2 malzemeyle tıkalı lavaboları açın

Tıkanan lavaboları yalnızca iki malzeme ile hiçbir kimyasal kullanmadan açmak oldukça pratik. Günlük hayatta sürekli olarak lavabolar kullanıyor. Buna bağlı olarak da tıkanmalar yaşanıyor.

1 /7 Bu tıkanıklığı sadece 2 malzeme ile yok etmek mümkün. 2 /7 İşte o yöntem… 3 /7 Mutfakta ve temizlikte pek çok alanda kullanılan karbonat ve sirkeyi evinizde tıkanan lavaboları açmak içinde kullanılıyor. 4 /7 Yarım bardak karbonat ile yarım bardak sirkeyi, bir kapta birleştirip lavabo giderine aktarın. 5 /7 15 dakika beklettikten sonra, karışımın üzerine kaynar su aktarın. 6 /7 İşlemi uyguladıktan sonra, lavabonun kolayca açıldığını göreceksiniz. 7 /7 Lavabonuz bu sayede hem temizliğini koruyacak hem ışıl ışıl olacak hem de tıkanıklığı giderilmiş olacak.