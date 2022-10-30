Şenol Güneş için Ümraniye maçının en önemli detayını Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı. Sadece 3 puan değil, daha fazlası

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Hemen herkes gibi ben de Beşiktaş'ın bu şekilde bir yere varamayacağına inananlardandım.

Beşiktaş Başkanı Çebi benim gibi düşünenleri "Komplocu" ilan etmişti ama sonunda doğru yolu gördü o da.

Gerçi kulübün internet sitesindeki Başkan'ın mesajı köşesine göre o hala Valerien İsmael'le Beşiktaş'ın şampiyon olacağına inanıyor ama!

Orada inanıp dursun bakalım.

Gerçekte Valerien Ismael gitti, Şenol Güneş geldi. Bugün de ilk maçına çıkacak.

Beşiktaş'ın rakibi ligin en zayıf takımı Ümraniyespor. Ümraniyesporlular kusura bakmasın lütfen. Puan cetveline bakarak söylüyorum, en dipte galibiyeti de yok.

Beşiktaş bu durumda ağır favori. Sadece ben söylemiyorum bunu, kime sorsanız cevabı aynı olacak.

Burada merak edilen Beşiktaş Ümraniye'yi nasıl yenecek, Güneş kime doğacak? Yani Güneş kimleri oynatacak?

Bu maç Beşiktaş için elbette ki önemli. Ama Şenol Güneş ve kariyeri için de önemli.

Tam 199'da kalmıştı Güneş'in 2 şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş serüveni. Bugün 200. maçına çıkacak. Elbette ki dalya maçını galibiyetle taçlandırmayı amaçlayacak.

Tribünler tıklım tıklım dolu olacak.

Şenol Güneş'in imzasına kadar biletlere ilgi yoktu. Şenol Güneş imza attı, biletler kapanın elinde kaldı. Yani hocanın da takımın da arkasında müthiş bir taraftar desteği olacak.

Sanıyorum Güneş, Valerien Ismael gibi yapmayacak. Takımın gücünü 90 dakikaya yaymaya çalışacak. Artık defanstan ileriye uzun toplarla çıkıp, orta sahayı atlama dönemi kapandı bana göre. Beşiktaş daha çok pas yapacak, topa sahip olmaya çalışacak. Orta sahada yaratıcı futbol peşinde koşacak. İşte bu durumda Güneş bazı futbolculara farklı doğacak. Ben teknik kapasitesi yüksek olan oyuncuların ilk onbirde daha çok şans bulacağına inanıyorum. Beşiktaş'ın kule santrforu Weghorst'un yanına Cenk'i monte edeceğini sanıyorum.

Beşiktaş bugün Ümraniye ile karşılaşırken, Güneş kafasında haftaya yapılacak Galatasaray derbisini de canlandıracak. Bugünkü performans o maça da ayna tutacak. Rosier ve Gedson kart sınırında. Sarı kart görmeleri halinde derbide oynamayacaklar. Sanırım Güneş onlara da gereken uyarıyı yapacak.

Beşiktaş'ın bugün rahat kazanacağını sanıyorum. Asıl Güneş'in imtihanı haftaya. Galatasaray maçını ben de tüm futbolseverler gibi sabırsızlıkla bekliyorum.