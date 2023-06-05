Sadece bir bardak bile yeterli

İşte ülke insanımızın vazgeçilmezi siyah çayla ilgili yararlı bilgiler…

Sadece bir bardak bile yeterli

Bazıları aşırı siyah çay ile ilgili zararlı derken uzmanlar bir bardak çayın yararlarından söz ediyor. İşte sadece bir bardak çayın yararları…

Beslenme uzmanı Sanem Apa Doğan, siyah çayın bilimsel çalışmalarla ispatlanan yararlarını açıkladı. İşte o yararlar:

KİLO ALDIRIRIR MI

Bilimsel çalışmalar siyah çayın özellikle karın çevresi yağlanmasını azalttığını, yağ yakımını desteklediğini ve zayıflamaya yardımcı olduğunu ortaya koymakta.

KEMİKLERE YARARLI MI

Siyah çayda bulunan fitokimyasallar güçlü kemikleri destekler, kemik yoğunluğunu artırıyor.

DNA HASARI YAPAR MI

Siyah çayda yüksek oranda bulunan Polifenol DNA hasarını engellemektedir. Açık ve limon ilave edilerek içilen çayla daha fazla antioksidan alım alabilirsiniz.

STRESİ AZALTIR MI

Siyah çayda bulunan L- theanine rahatlama ve uzun süreli daha iyi konsantrasyon sağladığı çalışmaların ortak sonuçlarıdır. Gün içerisinde ortalama 2- 3 fincan siyah çay tüketildiğinde stres hormonu olan kortizol seviyesinin düştüğü gözlemlenmiştir.

KALBE DESTEK OLUR MU

Bilimsel çalışmalar günde 3- 4 fincan siyah çay içen kişilerde inme riskinin günde 1 fincan içenlere göre % 21 oranında azaldığı gösterilmiştir. Çay öğünler arasında tüketilmeli.

KANSER SAVAR MI

Siyah çayda bulunan polifenol ve kateşinler bazı kanser türlerinin oluşumuna karşı koruyucu etki yapıyor.

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