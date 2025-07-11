Sadece Galatasaray...

Türk futbol tarihi büyük bir transfer rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Galatasaray geçen sezonu kiralık olarak oynayan Nijeryalı yıldız oyuncu Victor Osimhen'i kadrosuna katıyor.

Bu yalnızca sıradan bir transfer değil. Aynı zamanda Galatasaray'ın Napoli'ye ödeyeceği 75 milyon euro bonservis bedeli ile inanılmaz bir rekor olacak. Sarı kırmızılı takım sezonu şampiyon olarak bitirdikten sonra tüm gözler Osimhen'e çevrildi. Muhteşem bir sezon geçirip şampiyonlukta başrol oynayan ünlü oyuncu gidecek mi kalacak mı derken bu sorunun cevabı bulundu.

Galatasaray Osimhen ile anlaştı. Napoli ile serbest kalma bedeli olan 75 milyon euroyu ödeme konusunda görüşmeler sürüyor. Yaz boyunca Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifi Osimhen defalarca reddetti. Bu gerçekten bazen futbolun sadece para için değil duygularla da oynandığını gösterdi.

Galatasaray taraftarının sezon boyunca en sevdiği futbolcu olan Osimhen sahada yaptıkları ve attığı goller ile bu sevginin karşılığını verdi. Belki de kariyeri boyunca bu kadar sevilmeyen Nijeryalı oyuncu bunun hakkını transfer seçiminde verdi. Arabistan takımı Al Hilal'in astronomik senelik ücreti Osimhen'in kafasını karıştırmadı. Kazanacağı büyük paraları bir kenara bırakıp sevgiyi seçti.

Yeni sezonda Icardi'nin dönmesi ve Leroy Sane'nin transferi ile hücüm hattı adeta ateş aldı. Galatasaray bu denli pahalı ve önemli kadroyu sadece Süper Lig için değil Şampiyonlar Ligi'nde başarı için kullanacak. Türk takımlarının son senelerde yaşayamadığı Avrupa başarısının bu görkemli kadro ile gelmesi muhtemel.

Elbette her şey transfer yapmak değil. Bu başarıyı getiren tek unsur da değil. Ancak Osimhen, Icardi, Sane gibi atak oyuncuların birlikte oynaması Galatasaray için çok büyük bir avantaj. Artık Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak ilk hedef. Geçen sezon Young Boys gibi sıradan bir takıma elenmenin acısını yaşadı Galatasaray.

Bir de kaleye Muslera seviyesinde bir kaleci gelirse sarı kırmızılılar için rüya gibi bir sezon olabilir. Ancak o denli iyi bir kaleciyi bulmak zor.

Osimhen transferinde bize bir kez daha gösterdi ki bazen Suudi Arabistanlıların ülkelerine çekmek için oyuncuları ödedikleri para da yetmiyor. Osimhen gibi geçmişte Icardi gibi bu paraları değil. Galatasaray sevgisini seçmekte var. Bu iki ismin sarı kırmızılı tarihte önemli bir yere sahip olacakları hem başarıları hem de seçimleriyle belli oldu.

İtalyan gazetesi Corriere dello Sports'un manşetinde Osimhen transferi için attığı manşet gibi "Solo II Gala" "Sadece Galatasaray"