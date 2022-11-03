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  • Sadece Gökova Körfezi'nden 2 günde toplanan çöp miktarını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız

Sadece Gökova Körfezi'nden 2 günde toplanan çöp miktarını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gökova Körfezi'nde araç yolu olmayan koylarda botlar yardımıyla kıyı temizliği gerçekleştirdi.  Ekipler, iki günde 5 ton 265 kg çöp topladı. 

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 15:27
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Sadece Gökova Körfezi'nden 2 günde toplanan çöp miktarını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız

Sadece Gökova Körfezi'nden 2 günde toplanan çöp miktarını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız
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ANKA'da yer alan habere göre, turizm sezonunun sona ermesiyle birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi koylardaki temizlik çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda Gökova Körfezi'nde araç yolu olmayan koylarda kıyı temizliği gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iki gün boyunca yedi adalar ve Tuzla bölgesinde kıyı temizliği yaptı. Yatların uğrak yeri olan koylarda iki günde 5 ton 265 kg çöp toplandı. Toplanan çöpler, çevreye zarar vermeden, Muğla Büyükşehir Belediyesi katı atık tesislerinde bertaraf edildi.

11 AYDA 17 TON 595 KG ÇÖP TOPLANDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2014 yılından bugüne 175 ton 100 kg çöp toplarken, 1 Ocak 2022 tarihinden bugüne kadar Gökova Körfezi’nde 17 ton 595 kg çöp bertaraf edildi. 

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