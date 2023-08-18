Sadece göze iyi gelmiyor

Uzmanlar, "Vücudumuz için pek çok yönden faydası olan havucun faydaları saymakla bitmiyor. İçeriğindeki zengin vitamin ve minerallerle vücudun günlük ihtiyacını büyük ölçüde karşılamaya yardımcı oluyor.” diyor.

Peki havuç suyunun faydaları nelerdir, neye iyi geliyor? İşte havuç suyu yapımı ve kullanımı…

En sağlıklı kök sebzelerden biri olan havuç beslenmede de oldukça önemli bir rol oynuyor. Besleyici ve az kalorili olan havuç ve havuç suyu, sindirim sistemimizde de etkin bir görev üstleniyor.



HAVUÇ SUYUNUN AZ BİLİNEN YARARLARI NELER

Vücudumuz için pek çok yönden faydası olan havucun faydalarını Beslenme ve Diyet Uzmanı Ferin Batman, şu şekilde sıralıyor:

Cildi canlandırır, güzelleştirir.

Yaşlanmaya bağlı oluşan ağrı ve sızıları havuç suyu içerek azaltabilirsiniz.

Doğal A vitamini kaynağı olduğu için göz sağlığını, görme gücünü artırır. Kemik bozuklukları ve osteoporoza karşı etkilidir.

Potasyum ve posa içeriği ile kolesterole, hipertansiyona karşı savaşır.

Havuç ve havuç suyu az kalori içermesine rağmen besleyicidir. Zayıflamada ve kilo korumada etkilidir. Ara öğünlerde 1-2 küçük havuç yenilmesi tokluk hissi sağlar.

Karaciğer fonksiyonlarının korunmasında, sindirim sistemi üzerinde oldukça etkilidir.

Safra kesesi ve karaciğer enzimlerini düzenlenmesi üzerinde çok etkilidir. Yağlanmayı azaltır.

İçerdiği E vitamini ile kanser oluşumunu engeller.

Havuç suyu güçlü bir antioksidant olan beta- karotenden zengin olduğu için hücre dejenerasyonunu önler. Yaşlanma sürecini yavaşlatır.

Biraz limon ve zeytinyağı ekleyerek hazırlanan havuç salatası zihni açar, öğrenmeyi hızlandırır.

HAVUÇ SUYU NASIL YAPILMALI?

Her derde deva havuç suyu için malzemeleri ve yapılışını aşağıda bulabilirsiniz.

Malzemeler:

2-3 havuç

Bir parça taze zencefil

2 yemek kaşığı limon suyu

1/2 bardak soğuk su

Yapılışı

Havuçları yıkayın ve kabuklarını tıraşlayın. Küçük küçük doğrayın ve karıştırıcıya koyun. Zencefil, limon suyu ve suyu ekleyin güzelce karıştırın. Karışım pütürlü olursa süzün ve inceltin. Havuçlu zencefilli içeceğiniz hazır!

HAVUÇ SUYU NASIL İÇİLİR?

Havuç suyu hazırlarken sebzelerin taze olması çok önemlidir. Ayrıca taze sıkılmış portakal, elma veya greyfurt suyu ile havuç suyunu karıştırarak içebilirsiniz.

Havuç suyunun bu saydığımız faydalarından yararlanabilmeniz içinse belli aralıklarla düzenli olarak içmeniz önerilmektedir. Üç ay boyunca her gün akşam yemeklerinden sonra içilen bir bardak havuç suyu vücudunuz için gerekli olan vitaminleri ve mineralleri sağlayabilir. Üç aydan sonra da haftada en fazla iki ya da üç gün yine akşam yemeklerinden sonra havuç suyu tüketilebilir. Dikkat edilmesi en önemli noktalardan biri ise havuç suyu içildikten hemen sonra başka bir besinin tüketilmemesidir.