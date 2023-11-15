Sadece tek malzeme ile matlaşan ocak yeni alınmış gibi olacak

Bu sorun, herkesin yaşadığı bir sorun olurken, çözümünü bilenler ise hiç dert yaşamıyor. Ama çözümünü bilmeyenler ocak gözlerini çizik çizik yapmaktan öteye gidemiyorlar.

Bu zamana kadar öğrendiğiniz bütün taktikleri unutun. Bu tüyoyla birlikte ocak gözleriniz artık cam gibi parlayacak. Hiçbir şekilde matlık olmazken, herhangi bir leke de kalmayacak.