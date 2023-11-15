Sadece tek malzeme ile matlaşan ocak yeni alınmış gibi olacak

Yeni alınmış ocak gözleri gün geçtikçe matlaşmaya başlıyor ve ne kadar kimyasal madde kullanılsa da bir türlü istenen parlaklığa ulaşmıyor. Sadece tek malzeme ile parlatmanın sırrı ortaya çıktı.

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Sadece tek malzeme ile matlaşan ocak yeni alınmış gibi olacak 1

Haberciniz’den alınan habere göre, mutfakta her gün yemek yaptığımız için ocak gözleri zamanla matlaşmaya başlar.

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Sadece tek malzeme ile matlaşan ocak yeni alınmış gibi olacak 2

Yemekler tekrar ısıtıldığında ocak gözlerinin üzerine düştüğü için yanarak kuruyabilir. İşte tüm bu durumlarda ocaktaki siyah gözler, matlaşıp kötü görünmeye başlar.

Her ne kadar bulaşık makinesinde yıkansa da bir türlü eski haline gelemiyor.

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Sadece tek malzeme ile matlaşan ocak yeni alınmış gibi olacak 3

Bu sorun, herkesin yaşadığı bir sorun olurken, çözümünü bilenler ise hiç dert yaşamıyor. Ama çözümünü bilmeyenler ocak gözlerini çizik çizik yapmaktan öteye gidemiyorlar.

Bu zamana kadar öğrendiğiniz bütün taktikleri unutun. Bu tüyoyla birlikte ocak gözleriniz artık cam gibi parlayacak. Hiçbir şekilde matlık olmazken, herhangi bir leke de kalmayacak.

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Sadece tek malzeme ile matlaşan ocak yeni alınmış gibi olacak 4

OCAK GÖZLERİNİZ ARTIK PARIL PARIL PARLAYACAK

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Sadece tek malzeme ile matlaşan ocak yeni alınmış gibi olacak 5

Öncelikle tüm ocak gözlerini bir kabın içine yerleştirin. Tüm ocak gözlerinin üzerine karbonat döküp üzerini geçinceye kadar beyaz sirke ilave edin. Sirkeyi döktükten sonra kaynar su ilave edip 6-7 dakika bekletin.

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Sadece tek malzeme ile matlaşan ocak yeni alınmış gibi olacak 6

Süre bittikten sonra ocak gözlerini durulayıp kurulayın. Bu noktaya kadar herkes biliyor. Ancak kuruladıktan sonra her şey bitmiyor. Ocak gözlerinin üzerine kolonya döküp yakın. Bu işlemi yaparken yanıcı bir yerde yapmamaya özen gösterin. Alev sönene kadar bekleyin.

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Sadece tek malzeme ile matlaşan ocak yeni alınmış gibi olacak 7

Söndükten sonra sıcaklığı hafif geçene kadar bekletin. Bulaşık süngerinize deterjan alıp gözleri sabunlayıp durulayın. Hiçbir leke kalmadığını göreceksiniz. Üstüne üstlük sadece lekeler geçmeyecek aynı zamanda matlıklar da tamamen ortadan kaybolacak. Ocak gözleriniz ilk günkü gibi olacak

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Sadece tek malzeme ile matlaşan ocak yeni alınmış gibi olacak 8
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