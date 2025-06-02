Sadece torununu uğurlamak istemişti! Düşerek hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sadece torununu uğurlamak istemişti! Düşerek hayatını kaybetti

Giresun'un Görele ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, beşinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kumyalı mahallesinde 60 yaşındaki Nursel Çakır, okula gitmek üzere evden çıkan torununu uğurlamak için balkona çıktı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ancak bu sırada dengesini kaybederek beton zemine düştüğü ileri sürüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Nursel Çakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Talihsiz kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sadece torununu uğurlamak istemişti! Düşerek hayatını kaybetti

Sadece torununu uğurlamak istemişti! Düşerek hayatını kaybetti

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