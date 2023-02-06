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Soğuk algınlığı diye yanılabilirsiniz

İngiltere’de yapılan bir araştırmada, soğuk algınlığı belirtisi görülen kişilerin yaklaşık yarısının corona virüs olduğu açıklandı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 15:34
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Sadece üşüttüm diye yanılabilirsiniz

Soğuk algınlığı diye yanılabilirsiniz
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İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, kış aylarında sıklıkla görülen soğuk algınlığı ile corona virüs arasındaki bağ incelendi. Zoe Covid çalışma ekibi tarafından yapılan incelemede, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve baş ağrısı gibi semptomları olan kişilerin yarısının corona virüs olduğu bildirildi. Çalışmanın raporunda, İngilterede geçtiğimiz gün kırılan vaka sayısı rekoru sonrasında yapılan incelemede, Omicron varyantı nedeniyle ülkede corona virüs vakalarında patlama görüldüğü belirtildi.

 

Halihazırda, günde yaklaşık 144 bin kişinin soğuk algınlığına yakalandığını belirten çalışma ekibi, çoğunluğunun corona virüs olduğunu bildirdi. Çalışmanın bulgularında, aşılanmamış kişilerin soğuk algınlığı semptomlarının ciddi hastalıklara dönebildiği belirtilirken, çalışmanın baş bilim insanı Prof. Tim Spector, Soğuk algınlığı benzeri semptomlarınız varsa, bir Covid testi yapın derken, "Geçen hafta boyunca yeni semptomatik vakaların sayısı patladı" diye konuştu.

Spector, "Çoğu insan, Omicron vakası olduysa boğaz ağrısı, burun akıntısı ve baş ağrısı ile başlayan soğuk algınlığı gibi hissedecektir. Bunu öğrenmek için sadece yakın zamanda pozitif test eden bir arkadaşınıza sormanız yeterlidir derken, "Hayat kurtarmak için herkese açık mesajları acilen değiştirmemiz gerekiyor" denildi.

Ön çalışmalar, Omicron corona virüs varyantının daha hafif olduğunu ve diğer varyantlardan daha az insanın ciddi şekilde hastalandığını gösteriyor.
İngiltere geçtiğimiz Çarşamba günü 106 bin 122 yeni Covid vakası bildirirken, ilk kez tek bir günde 100 binin üzerine çıktı. Uzmanlar, enfeksiyonların her iki ila üç günde bir ikiye katlanmasıyla sağlık yetkililerinin bunun sağlık sistemi üzerinde oluşturabileceği baskı konusunda endişeli olduğunu söylüyor.

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