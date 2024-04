Sadeliğin en şık öncüsü: Reis kuyumculuk

Kurulduğu günden bu yana en ışıltılı tasarımlarında dahi sadelik çizgisini bozmayan Reis Kuyumculuk yeni sezona yine güçlü ve ilham verici bir giriş yapmayı başardı. Kullanıcılarının hayranlığını hemen her tasarımda kazanmayı sürdüren marka, altın ve pırlanta ürünlerde şıklık yarışını sadelik kulvarında büyük bir ustalıkla sürdürüyor. Dünya çapında sunduğu ürün garantisi hizmeti ile sektörde güç dengelerini bozan markanın, Türkiye çapında yer alan fiziki mağazalarının yanı sıra tüm özel ürünlerinin sergilendiği internet sayfası da yoğun ilgi görüyor. Güvenli ödeme, hızlı teslimat, iade ve değişim garantisi ile mücevher alışverişini ev konforuna taşıyan markanın ürün hikayelerine, detay bilgilerine ve tasarımların tüm önemli özelliklerine ürün sayfalarından kolaylıkla ulaşılabiliyor. Yeni bir yıla ve yeni bir sezona her zamanki gibi heyecan dolu tasarımlarla start veren marka, sezon koleksiyonlarının her bir parçasında Reis imzasını kalite, sadelik ve şıklıkla sunuyor.

Sezonun En İddialı Sadelikleri Reis Koleksiyonlarında

Tasarımlarına ruh, samimiyet, açıklık ve hikayeler ekleyen Reis Mücevher’in usta tasarımcıları, bu görünmez dokunuşların tasarımlara farklı bir ışıltı kazandırdığı konusunda hemfikir. Geçtiğimiz haftalarda yeni sezon koleksiyonları ile bir kez daha kullanıcılarının karşısına çıkan markanın, tasarımlarında dokunuşlar kadar hissedişler ile de fark yarattığını söyleyebilmek mümkün. Karışık çizgiler ve göz yoran detaylara sadelik üfleyen usta sanatçılar, şatafat sevenler için de benzersiz alternatifler sunmayı ihmal etmemiş. Özellikle pırlanta işlemeli modellerinde sadeliğin gerçekten ne anlama geldiğini en şık şekilde vurgulayan tasarımcıların elinde, klasik motifler de modern ve hatta zamansız tasarımlara dönüşmeyi başarmış.

Kolye ve bileklik gibi alışılmış parçaların arasına earcing gibi hem küpe hem piercing esintilerini bir araya getirdiği benzersiz tasarımlar ekleyen Reis Kuyumculuk yenilikçi tarzını sezon ürünlerinde de hissettirmeye devam ediyor. Farklı altın renklerine egzotik taş ışıltıları ekleyerek kullanıcılarına sade şıklık sunan markanın sezon ürünleri uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

Kuyum Sektörünün Ezber Bozan Markası: Reis

Yolculuğuna 1982 yılında ünü dilden dile yayılan Hümeyra Pasajının şatafattan uzak bir köşesinde başlayan Reis Kuyumculuk için bu sadeliği aradan geçen onca yılda hemen her mücevher parçasın işlemeyi başaran muazzam bir marka olarak bahsetmek mümkün. Hem kurulduğu ilk yıllarda sunduğu tasarımlar hem de günümüz moda akımlarına inat ortaya koyduğu göz alıcı sadelikler bize bu markanın çizgisini ne denli özenle koruduğunu en iyi şekilde kanıtlar nitelikte. Yenilikçi tasarımlarında dahi hem sade hem de bir o kadar özgün dokunuşlar yapmayı sürdüren marka, alanında en iyi ustalarla mücevherlerine ruh üflemeyi de ihmal etmiyor. Sanatçılarının ustalık eserlerine koleksiyonlarının kapılarını sonuna dek açan markanın başarıdan başarıya koşmasını bu noktada tesadüf olarak nitelendirmek de mümkün değil.

Sektörün güçlü ve akılda kalıcı markalarından olmayı başaran ve bu başarıyı müşterileriyle paylaşan Reis Kuyumculuk retro tasarımların çağdaşlaştırılmış yorumlarıyla modern kadının kalbine girmeyi de geleneksel kullanıcıların takı raflarını aydınlatmayı da başarıyor. Altın kolye, bileklik, halhal, küpe ve yüzük tasarımlarıyla tüm yaşlara ve yaşantılara sadelik aşılayan markanın erkek kullanıcılar için oluşturduğu özel takı koleksiyonu da görülmeye değer.

Ürkek bir kelebeğin kanat çırpışını ya da asil bir atın nal seslerini göz alıcı sadeliklerde teninize kondurmak için Reis Kuyumculuk koleksiyonlarında kısa bir gezintiye çıkmanız yeterli. Mavi, yeşil ya da kırmızı taşları boynunuza dolayabilir, rose ya da gümüş rengin sıcaklığıyla bakışlarınızı tazeleyebilirsiniz. İlk görüşte aşka inanmayanlar için Reis Kuyumculuk tasarımlarının sarsıcı bir etki yaratabileceğini de hatırlatalım.