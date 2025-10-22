Fenerbahçe'de oynattığı oyun ve aldığı sonuçlar nedeniyle eleştirilen İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile Başkan Sadettin Saran'ın bir toplantı yaptığı kaydedildi. 40 yaşındaki çalıştırıcının Saran'a gelecek adına umutlu mesajlar verdiği ve zamanla takımın performansının artacağını söylediği aktarıldı.

DOMENICO TEDESCO SADETTİN SARAN'A TAKIMDAN MEMNUN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Takvim'de yer alan habere göre; Tedesco'nun Saran'a, "Geldiğim günden beri takımın performansında olumlu artışlar yaşandı. Gol beklentisi, rakip ceza sahasında topla buluşma ve topa sahip olma gibi hücum verilerinde artış var. Takımın form durumundan memnunum." dediği öne sürüldü.

"BİZDEN BEKLENEN OYUNU YANSITACAĞIZ"

Tedesco'nun, "Göreve geleli çok uzun süre olmadı ama belirli bir oyun temposu yakalamak üzereyiz. Biraz zamana ihtiyacımız var. 1 ay sonra takım tamamen istediği seviyeye gelecek ve bizden beklenen oyunu tam anlamıyla o zaman sahaya yansıtacağız." ifadelerini kullandığı belirtildi.