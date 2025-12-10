Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir'e konuk olmuş ve mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Bu sonucun ardından Galatasaray ile puan farkı 3'e yükselmiş ve Sadettin Saran ile Domenico Tedesco, görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmeden çıkan karar da ortaya çıktı.

FENERBAHÇE'DE 5 FUTBOLCU İÇİN AYRILIK KARARI

Sözcü'de yer alan habere göre: Sadettin Saran ve Domenico Tedesco'nun yaptığı görüşmede Bartuğ Elmaz, Cenk Tosun, İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao ve Sebastian Szymanski'nin üstleri çizildi. Ayrıca, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin durumunun ise henüz netleşmediği belirtildi.

