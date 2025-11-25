Lisans iptali nedeniyle faaliyetlerine son veren tuttur.com şans oyunu sitesi hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada üyelik bilgilerinde değişiklik iddialarının araştırıldığı belirtildi.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeni ile artık faaliyet göstermeyen "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iddiaların araştırılması için re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

İddialar kapsamında lehe/aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için usulünce alınan Hakimlik kararı doğrultusunda; "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır.

Bu hali ile şu aşamada; "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine veya edilmediğine dair herhangi bir tespit yapılmamış olup, teyitsiz ve farklı algı yaratacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususu; kamuoyuna saygı ile duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanı olmak için Tuttur sitesinin faaliyetlerine son verdi. Bahis soruşturmasının başlamasının ardından bir sosyal medya kullanıcısı, "bahis soruşturması" süreci başlamadan önce Tuttur.com'da üyeliği bulunan Fenerbahçeli futbolcuların verilerinin silindiğini iddia etmişti. Bunun üzerine Saran Group bir açıklama yaparak paylaşılan görüntülerdeki IP adreslerinin Tuttur'un altyapısıyla örtüşmediğini, Tuttur.com veritabanı mimarisinde "tutturcom_center_user" isimli bir tablonun hiçbir zaman bulunmadığını, yedek alındığı iddia edilen veritabanının Tuttur.com'un veritabanlarıyla ilgisiz olduğunu ve tek bir tablo üzerinden tüm kullanıcı verilerine erişimin mümkün olmadığını duyurmuştu. Ayrıca Sadettin Saran asılsız bilgileri yaydığı gerekçesiyle 80 sosyal medya hesabı için suç duyurusunda bulunmuştu.

SAVCILIĞIN AÇIKLAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Sosyal medyadaki iddialar ve Fenerbahçe Başkanı Saran'ın suç duyurusunun sonra savcılık soruşturma başlattı. Şirketin elindeki veriler incelenerek üzerinde oynama yapılıp yapılmadığı tespit edilecek. Eğer oynama yapılmışsa Fenerbahçe Başkanı'nın başı derde girecek. Eğer oynama yapılmamışsa iddiaları yayan kişiler için sıkıntılı günler başlayacak. Daha önce Fanatik Haber Müdür Umut Eken, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla tutuklanmıştı.