Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Saran, mazbatasını aldıktan sonra düzenlediği ilk basın toplantısında birçok konuya değindi.

İşte Sadettin Saran'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"FENERBAHÇE'DE HABERLERİN REYTİNGİ YÜKSEK"

"İlk basın toplantım, heyecanlıyım. Akreditasyon yasağı uygulamadık, inşallah benim dönemimde uygulamayacağız. Fenerbahçe'de haberlerin reytingi yüksek, yalan haberlerin daha da yüksek."

"RACONU KESTİ DERDİ"

"Herkes başkandan neşter bekledi... Kelle koparacak, kesecek... Bana bu konuda da çok baskı geldi. Bunu yapmak çok da kolaydı. Geldik, hocayı gönderdik ve herkes 'Başkana bak be... Raconu kesti' derdi."

"JOSE MOURINHO'NUN ETKİLERİ GÖRÜLÜYOR"

"Jose Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşanıyor, onun etkileri görülüyor."

"SAMANDIRA'DA ÖLÜ TOPRAĞINI GÖRDÜM"

"Samandıra'da ölü toprağını gördüm, az bile söylemişim... 'Aday olamaz, aday olursa seçilemez. Seçilirse, seçim iptal edilir' gibi birçok şeyle karşılaştık. Seçim döneminde sözler boşlukta kalmış."

"İFŞA EDECEĞİM"

"Fenerbahçe'nin hainleri, 'Fenerbahçe'yi çok seviyorum' diyerek ve yalan yanlış haber yaparak bize çok zarar verdiler. Bu arkadaşları ifşa edeceğim, bunlarla uğraşacağım!"

"DOMENICO TEDESCO'NUN ARKASINDA DURACAĞIZ"

"Takımla görüştükten sonra 'Dinamo Zagreb maçında fark yemezsek iyi' dedim. Çünkü takımın ne kadar etkilendiğini gördüm. Bunlar olduktan sonra Tedesco'yu göndersem, takımın durumu ne olacaktı? Tedesco babamın oğlu değil, çağırdım ve konuştum. Oyuncuların güvenini kazanmış, Samandıra'da yatıp, kalkıyor. Oyuncular arkasında olduğu için ben de ona şans tanınmasını düşündüm ve arkasında duracağız."

"OYUNCULARA PSİKOLOG TUTTUK"

"Bir takım değişiklikler yaptık, bu ceza değil süreç. Jhon Duran'ın gerçekten bir sakatlığı var. MR'ını kendim gördüm, koşmalara başladı ve birkaç hafta içinde aramızda olacak. Oyunculara psikolog tuttuk. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Bunları buradaki takım ruhunu ayağa kaldırmak için yapıyoruz."

"HERKES FENERBAHÇE'NİN ADAMI"

"Aliciydi, Azizciydi… Ben gittikten sonra kimse Sadettinci demeyecek. Kimse kimsenin adamı değil herkes Fenerbahçe'nin adamı."

"ESKİ YÖNETİMDEN BİR KİŞİYİ GETİRECEĞİM"

"1959 öncesi şampiyonluklar için bir önceki yönetim çok çaba harcadı. Eski yönetimden bu işlerle uğraşan bir kişiyi danışman olarak atayacağım. Kurumsal hafıza için destek anlamında bu önemli."

"HOCALAR BUNU MAZERET OLARAK KULLANIYOR"

Hep 'yapı' deniliyor. Bazen hocalar da bunu mazeret olarak kullanıyor. Bizim mücadele etmemiz gereken, kendi içimizdeki yapı.

KEREM AKTÜRKOĞLU

"Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini inceledik, UEFA ile de konuşuldu. Orada bir sorun görmüyoruz."

"KADRO DIŞI DETAYLARINI AÇIKLAMAYACAĞIM"

"Kadro dışının detaylarını açıklamayacağım. Kol kırılır, yen içinde kalır. Fenerbahçe'nin menfaati için böyle bir karar aldık."

"İNSANLARIN İYİ NİYETİNE İNANIYORUM"

"Kurullarla ilgili bağıran çağıran biri değilim, olmayacağım. Kavga etmek olsun diye kavga etmem! Çok işe yaramadığını da görüyoruz. Samsunspor maçından önce 'Hakeme baskı yap' dediler. Sağduyuya inandım ve 'Ona o şans verelim' dedim. Çok da iyi yönetti. İnsanların iyi niyetine inanıyorum, aksini gördüğümüzde gerektiği gibi davranırız."

"MURAT ÜLKER'İN BANA BİR SÖZÜ VAR"

"Murat Ülker ile konuşmalarımız devam ediyor. Bana bir sözü var ve inşallah kendisiyle güzel şeyler yapacağız."

"CEP TELEFONUNDAN SEÇİMİ TAKİP EDİYORLARDI"

"Kasımpaşa maçının ikinci yarısında oyuncularımız cep telefonundan seçimi takip ediyorlardı."

"TEDESCO VE DEVİN'İ BİR EKİP OLARAK GÖRÜYORUZ"

"Alper Yemenciler'in yerine gelecek arkadaş zaten orada, Nihat.. Devin Özek'e de oyuncular güveniyor. Çok yazılıyor, çok da hassas biri. Jhon Duran'a haksızlık yapıldığı gibi ona da haksızlık yapılıyor. Tedesco ve Devin'i bir ekip olarak görüyoruz."

"VERİLEN SÖZLER SEÇİM DÖNEMİNDE TUTULMAMIŞ"

"Bu takıma, bu psikolojide yeni bir teknik direktör getirsem, çok farklı olacağını düşünmüyorum. Doğru olanı yapmaya çalışıyorum ve oyuncuların da psikolojisini düşünüyorum. Tedesco'ya verilen sözler de seçim döneminde tutulmamış. Arkasında duracağız. Tepkileri düşünmüyorum, doğru olan için uğraşıyorum. En büyük güç, haklı olmaktır. Popülizm için eğilip, bükülmem."

"MERT HAKAN YANDAŞ İLE KONUŞTUM!"

"Mert Hakan Yandaş ile konuştum! Takım dışında da bir abiye ihtiyaç var. Oyuncular ona güveniyor ve onu seviyorlar. Kaptan kalması konusunda sıkıntı görmedik. Pozitif etkisi olduğunu gördük. Kendisiyle görüştük. Taraftarla didişmeyen, abiliğe odaklanmış, daha faydalı bir Mert Hakan göreceğiz."

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YÜ KAPTANLARDAN BİRİ YAPTIK"

"İrfan Can Kahveci'nin yerine Çağlar Söyüncü'yü kaptanlardan biri yaptık."

"ŞAMPİYON YAPAMAZSAK KALMAYACAĞIZ"

"1,5 sene sonra şampiyon yapamazsak, kalmayacağız. Şampiyon yaparsak, kalırız."

"ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM'A MEKTUP YAZDIM"

"Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a mektup yazdım, iki güne ulaşır."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Ocak transferi için çok ciddi çalışıyoruz. Futbol aklı oluşturmuştuk, çalışmalar başladı. Hoca ile de konu hakkında görüşüyoruz. Mevcut takımın durumu hakkında detaya girmek istemiyorum. Bizim gördüklerimizi, siz de görüyorsunuz. Sizin gördüklerinizi biz de görüyoruz."

"OLACAK İŞ DEĞİL!"

"Portekiz kampında günde bir idman yapılmış... Olacak iş değil! Olacak iş değil! Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum bu konu hakkında..."

"KADRO DIŞI HABERLERİNİN %37'Sİ DOĞRU"

"Kadro dışı haberlerinin %37'si doğru! Yabancıların kadro dışı kalması gündemde yoktu. Samsunspor maçı ile ilgili Samandıra'da ne yaşandıysa, bunları dışarıda konuşmayacağım. Gereken neyse yaptık ve mesaj verdik. Birlik ve beraberlik için..."

İRFAN CAN KAHVECİ & CENK TOSUN

"Devre arasında takımdan gönderilecekler mi?"

Sadettin Saran: Kadro dışı kalan futbolcularımızın biriyle görüştüm, diğeriyle yarın görüşeceğiz. Kimse ile kötü ayrılmak istemiyoruz. Ben, onları seviyorum. Onları cezalandırmak gibi bir düşüncemiz yok. Bu arkadaşlar şu ana kadar iyi duruyor, onlarla konuşacağız. Ben de bir babayım. Bu arkadaşların topluma rol model olma durumu var. Onlar böyle olduğu sürece, biz onlara gerekli desteği vereceğiz.