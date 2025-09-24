Sadettin Saran: 'İnşallah Ali Başkan ile birlikte kupayı kaldırırız'

Fenerbahçe Beko'nun Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi FB TV'ye konuşan Başkan Sadettin Saran, "Bugün büyük gün" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH KUPAYI ALİ BAŞKAN İLE KALDIRIRIZ"

Sadettin Saran, "Futbolcularla dün konuştum, bugün mesajlaştım. İnşallah Zagreb'den galibiyetle gelecekler. Basket takımımız, Avrupa şampiyonu, gururumuz. 4. kupayı alacağız inşallah. Başta antrenörümüz, oyuncularımız, Ali Başkan ve Sertaç Bey. Çok büyük emekleri var. İnşallah bugün o emeklerin karşılığını alacağız. İnşallah Ali Başkan ile birlikte kupayı kaldırırız, o yoksa Sertaç Bey ile inşallah." ifadelerini kullandı.