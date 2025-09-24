Sadettin Saran: 'İnşallah Ali Başkan ile birlikte kupayı kaldırırız'

Kaynak: Haber Merkezi
Sadettin Saran: 'İnşallah Ali Başkan ile birlikte kupayı kaldırırız'

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran bugün oynanacak iki önemli mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Beko'nun Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi FB TV'ye konuşan Başkan Sadettin Saran, "Bugün büyük gün" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH KUPAYI ALİ BAŞKAN İLE KALDIRIRIZ"

Sadettin Saran, "Futbolcularla dün konuştum, bugün mesajlaştım. İnşallah Zagreb'den galibiyetle gelecekler. Basket takımımız, Avrupa şampiyonu, gururumuz. 4. kupayı alacağız inşallah. Başta antrenörümüz, oyuncularımız, Ali Başkan ve Sertaç Bey. Çok büyük emekleri var. İnşallah bugün o emeklerin karşılığını alacağız. İnşallah Ali Başkan ile birlikte kupayı kaldırırız, o yoksa Sertaç Bey ile inşallah." ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Tedesco'dan Dinamo Zagreb maçı öncesi net mesaj: 'Son maçlardaki gibi olamayız'
Tedesco'dan Dinamo Zagreb maçı öncesi net mesaj: 'Son maçlardaki gibi olamayız'
Tedesco'dan büyük sürpriz! İki yıldıza kesik
Tedesco'dan büyük sürpriz! İki yıldıza kesik
Rus jetleri Trump'a meydan okudu! NATO ülkelerine vurun demişti....
Rus jetleri Trump'a meydan okudu! NATO ülkelerine vurun demişti....
Kayseri'de ilklerin gecesi: Beşiktaş'ın yıldızları sahneye çıktı
Kayseri'de ilklerin gecesi: Beşiktaş'ın yıldızları sahneye çıktı
Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Erdoğan, Macron ile görüştü