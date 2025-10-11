Fenerbahçe camiası sezon başında kiralık olarak transfer edilen Jhon Duran'ın dönüş tarihi merakla bekliyor.

Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde 4, Süper Lig'de 2 maça çıkan Duran, sakatlığı nedeniyle 1,5 aydır forma giyemedi.

Sabah Gazetesi'nden Samet Yüksel'in haberine göre, Fenerbahçe Başkan Sadettin Saran'ın desteğini yanında hisseden Duran, 8 gün sonra oynanacak Fatih Karagümrük maçında sahada olmayı hedefliyor.

Duran'ın kendisini sürekli arayan, iletişim halinde kalan ve destek olan Saran'a "Elimden gelenin fazlasını yapacağım" diyerek başarı sözü verdiği belirtildi.

21 yaşındaki oyuncunun fiziksel ve mental olarak çok iyi durumda olduğu öğrenilirken, teknik direktör Domenico Tedesco da futbolcu ile yakından ilgileniyor.

Kolombiyalı golcünün sakatlığıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılmıştı. Duran'ın başkan değişikliğinin ardından ödemeler konusunda endişeli olduğu ve oynamak istemediği öne sürülmüştü.

Daha sonra ise ev kontratında sorun olduğu ve bu kontrat ödenene kadar oynamayacağı iddia edilmişti.

Nice maçı öncesinde iddialara yanıt veren Tedecso, "Oynamak için motivasyona sahip. Duran'ın geçmişte de ağrı sıkıntısı vardı. Bazı kulüpler onu böyle oynattı. Bazen oyuncular acı ile oynar ama bir nokta gelir artık oynayamazlar. Jhon Duran dönmek istiyor ama süreç gerekiyor. Oyuncuyu zorlamam. Risk ve ağrı nedeniyle bunu yapmam. Oyuncularımı her zaman korurum. Birini suçlayacaksanız bu oyuncu olamaz asla" demişti.