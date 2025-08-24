Sadettin Saran kızının düğününde hüngür hüngür ağladı!

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’ın kızı Lal Saran, uzun süredir birlikte olduğu Tolga İrdem ile 23 Ağustos 2025’te Çanakkale’nin Assos beldesinde evlendi. Çiftin nikah töreni, Saran ailesine ait taş evin bahçesinde, doğayla uyumlu ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. Basına kapalı olan törene, çiftin aileleri ve yakın dostları katıldı. Doğal güzelliklerle çevrili mekan, minimal süslemelerle sade ama zarif bir düğün konseptine ev sahipliği yaptı.

LAL SARAN VE TOLGA İRDEM’İN AŞK HİKAYESİ

28 yaşındaki Lal Saran, Duke Üniversitesi’nde Psikoloji ve Sanat Tarihi üzerine çift anadal yapmış, başarılı bir girişimci olarak, bir doğal bakım ürünleri markasının kurucusu. Tolga İrdem ise, eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Bekir İrdem’in oğlu ve medya ile teknoloji sektörlerinde yatırımlarıyla tanınan genç bir iş insanı. Çift, 2020 yılında başlayan ilişkilerini Ocak 2025’te aile arasında düzenlenen nişan töreniyle resmileştirmişti. Assos’taki düğün, bu aşk hikayesini evlilikle taçlandıran unutulmaz bir an olarak hafızalara kazındı.

DÜĞÜNÜN RENKLİ DETAYLARI

Tören, gösterişten uzak ama zarif detaylarla dikkat çekti. Lal Saran’ın sade ve şık gelinliği, Tolga İrdem’in klasik tarzı ve çiftin köpeği Buz’un papyonla törende yer alması, sosyal medyada en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı. Düğüne spor ve iş dünyasından önemli isimler katılırken, samimi atmosfer herkesin beğenisini kazandı. Çiftin balayı planları henüz paylaşılmasa da, iş dünyasına yakın kaynaklar Lal ve Tolga’nın ileride ortak projelere imza atabileceğine işaret etti.

SADETTİN SARAN’IN GÖZYAŞLARI GECENİN KONUSU OLDU

Düğünün en dikkat çeken anı, Sadettin Saran’ın kızı Lal’i nikah masasına uğurlarken yaşadığı duygusal anlar oldu. Ünlü iş insanı, kızıyla birlikte yürürken gözyaşlarını tutamadı ve bu anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Saran, törenden kareleri kendi Instagram hesabında paylaşarak, “Kız verme alma sözünü sevmiyorum. Artık bir de oğlum oldu” diyerek duygularını daha önce de ifade etmişti. Bu samimi ve içten anlar, davetliler ve takipçiler tarafından büyük beğeni topladı.

SARAN VE İRDEM AİLELERİNİN GÜÇ BİRLİĞİ

Lal Saran ve Tolga İrdem’in evliliği, yalnızca romantik bir birliktelik değil, aynı zamanda Saran ve İrdem ailelerinin iş dünyasındaki güçlü bağlarını da simgeliyor. Sadettin Saran’ın duygusal anları ve esprili yorumları, bu evliliğin aileler arasında sıcak bir bağ oluşturduğunu gösteriyor. Lal Saran’ın girişimci ruhu ve Tolga İrdem’in iş dünyasındaki aktif rolü, çiftin gelecekte de adından söz ettireceğinin sinyallerini verdi.

GELECEK PROJELER MERAKLA BEKLENİYOR

Lal Saran, Lalive markasıyla doğal ve sürdürülebilir ürünleriyle adından söz ettirirken, Tolga İrdem’in medya ve teknoloji alanındaki yatırımları dikkat çekiyor. Çiftin evliliği, iş dünyasında yeni iş birliklerinin kapısını aralayabilir. Assos’taki bu rüya gibi düğün, hem duygusal hem de iş dünyası açısından uzun süre konuşulacağa benziyor.